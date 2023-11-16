Странная смерть русского топгенерала и его жены: появились новые подробности

В РФ обнародовали причину смерти бывшего командующего 6 российской армией ВВС и ПВО Владимира Свиридова и его супруги. Супруги пенсионеров якобы отравились угарным газом по причине неисправной колонки. Но ранее сообщали, что специалисты службы газа проводили замеры и не нашли превышений допустимой концентрации вредных веществ.

Владимир Свиридов (фото из открытых источников)

Сейчас информатор Telegram-канала SHOT заявил, что в частном особняке Свиридовых в населенном пункте Анджиевского Минераловодского городского округа была установлена автоматическая газовая колонка с электронным управлением. Она подключалась к электросети. При отключении электроэнергии в колонке должен сработать предохранитель, блокировавший подачу газа, но этого не произошло.

Около недели назад, ночью, когда супруги спали, на территории поселка отключилась подача электричества, автоматические электрогенераторы не сработали, предохранитель в механизме колонки тоже. Комнаты дома наполнились газом, и Свиридовые задохнулись.

Позже, когда свет снова включился, подача газа была прекращена. Отмечают, что по этой причине замеры в день обнаружения тела не показали превышений допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

При этом тела пострадавших россиян, 68-летнего военного летчика Владимира Свиридова и его 72-летней жены Татьяны нашли в их доме на территории Ставропольского края без следов насильственной смерти, их обнаружили через неделю после смерти. Это не первая смерть военных при загадочных обстоятельствах России с момента полномасштабной агрессии РФ против Украины. Например, в августе в один день в России погибли сразу два генерала при невыясненных обстоятельствах.