Странные жесты Путина, раньше он так себя не вел (ВИДЕО)

Перед встречей с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом Владимир Путин совершал странные жесты, которые, вероятно, показывали, что он не понимает, что происходит за кулисами. Событие произошло во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, Узбекистан.

Странные жесты Путина, раньше он так не вел себя. Фото из открытых источников

На коротком видео, распространяющемся в соцсетях, можно увидеть странные жесты и возгласы президента России Владимира Путина. Почему и кому русский диктатор делал жесты объятий и поцелуев, неясно. Путин, вероятно, был удивлен приветствием гостей в зале.

На видео мы видим, как Путин машет рукой в одну сторону, а затем показывает на другую сторону комнаты, пародируя объятия и поцелуи, обычно выполняемые как приветствие. Путину пришлось ждать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, не спешащего на встречу с российским президентом.

Видео со странным поведением Владимира Путина можно просмотреть ниже:

Во время самого разговора Путин ошибся, назвав Эрдогана премьер-министром.

Во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (15-16 сентября) Путина спросили о продолжающейся войне и последних успехах украинской армии. Это была первая реакция президента России о контрнаступлении украинских сил. Он признался, что видел активность на фронте и подчеркнул, что Россия готова дать более серьезный ответ в случае усиления угрозы.

Ранее, "Комментарии" писали о критике , которую испытал лидер РФ от индийского чиновника.

Также, "Комментарии" сообщали о том, что Путина несколько раз опозорили на саммите ШОС. Ему пришлось ждать нескольких азиатских лидеров.



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