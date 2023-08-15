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"Страшно приезжать в Европу": глава внешней разведки России шокировал признанием (ВИДЕО)

Нарышкин заявил, что боится европейских "извращений"

сегодня, 21:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, именно его дочь, любит проводить свой отдых на курортах Италии, сделал безумное заявление по Европе. Его заявление распространяют русские паблики.

"Страшно приезжать в Европу": глава внешней разведки России шокировал признанием (ВИДЕО)

Сергей Нарышкин (фото из открытых источников)


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По словам Сергея Нарышкина, выступившего во время проведения российской "Международной конференции по безопасности", "здоровому в духовном и физическом отношении" человеку "неприятно, а еще даже страшно ехать в Европу" по причине большого количества "извращений", что именно там будто бы расплодились.

Еще Нарышкин обвиняет представителей евроатлантических элит в "глубоком укоренении расистских и неоколониальных" подходов.

При этом дочь руководителя российской Службы внешней разведки в обществе своей подруги прошлый летний сезон была на территории Турции, входящей в НАТО. До этого россиянки тоже путешествовали по миру и побывали в Италии, Греции и других европейских государствах.

Также жена Нарышкина Татьяна не боится "извращенного" и рассекает по Парижу на "мерседесе" российского посольства.

”Страшно приезжать в Европу”: глава внешней разведки России шокировал признанием (ВИДЕО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лукашенко высказался о геях и лесбиянках . Белорусский диктатор в очередной раз попал в скандал из-за своих выступлений. На этот раз Александр Лукашенко высказался о ЛГБТ, в том числе геях и лесбиянках.

Выступая на одном из белорусских государственных каналов, президент Беларуси поднял тему ЛГБТ-сообществ. В своей речи Александр Лукашенко сообщил, что прощает лесбиянки. Также Лукашенко высказался и о геях. Что касается геев, то, по мнению Александра Лукашенко, – это извращенцы, это последняя гадость.



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