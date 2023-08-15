"Страшно приезжать в Европу": глава внешней разведки России шокировал признанием (ВИДЕО)

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, именно его дочь, любит проводить свой отдых на курортах Италии, сделал безумное заявление по Европе. Его заявление распространяют русские паблики.

Сергей Нарышкин (фото из открытых источников)

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По словам Сергея Нарышкина, выступившего во время проведения российской "Международной конференции по безопасности", "здоровому в духовном и физическом отношении" человеку "неприятно, а еще даже страшно ехать в Европу" по причине большого количества "извращений", что именно там будто бы расплодились.

Еще Нарышкин обвиняет представителей евроатлантических элит в "глубоком укоренении расистских и неоколониальных" подходов.

При этом дочь руководителя российской Службы внешней разведки в обществе своей подруги прошлый летний сезон была на территории Турции, входящей в НАТО. До этого россиянки тоже путешествовали по миру и побывали в Италии, Греции и других европейских государствах.

Также жена Нарышкина Татьяна не боится "извращенного" и рассекает по Парижу на "мерседесе" российского посольства.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лукашенко высказался о геях и лесбиянках . Белорусский диктатор в очередной раз попал в скандал из-за своих выступлений. На этот раз Александр Лукашенко высказался о ЛГБТ, в том числе геях и лесбиянках.



Выступая на одном из белорусских государственных каналов, президент Беларуси поднял тему ЛГБТ-сообществ. В своей речи Александр Лукашенко сообщил, что прощает лесбиянки. Также Лукашенко высказался и о геях. Что касается геев, то, по мнению Александра Лукашенко, – это извращенцы, это последняя гадость.

