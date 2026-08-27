Страшный сон Путина: что произошло со всеми основными НПЗ "Лукойла" после ударов Украины

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России – "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" – 26 августа прекратил переработку сырой нефти после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

НПЗ "Лукойла". Фото: из открытых источников

Нижегородский НПЗ считается четвертым по величине в России и вторым по объему производства бензина. Его остановка может стать очередным серьезным ударом по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре, которая в последние месяцы регулярно оказывается под атаками беспилотников.

По данным источников Reuters, в результате удара были повреждены несколько технологических установок, межцеховая инфраструктура и другие объекты на территории предприятия. Собеседники агентства пока затрудняются оценить, сколько времени понадобится для ликвидации последствий атаки и полного возобновления переработки.

Ситуация усугубляется тем, что проблемы возникли не только на нижегородском предприятии. По информации Reuters, на данный момент остановлены все основные российские НПЗ "Лукойла".

Пермский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после атаки беспилотников 21 августа. Еще раньше, 31 июля, был остановлен Волгоградский НПЗ.

Таким образом, в считанные недели сразу несколько ключевых объектов одного из крупнейших российских нефтяных гигантов столкнулись с серьезными перебоями.

Для Москвы это означает не только необходимость ремонта поврежденного оборудования. Нижегородский завод имеет особое значение для российского топливного рынка, поэтому продолжительная остановка предприятия может усугубить проблемы с производством нефтепродуктов.

Атаки все чаще вынуждают Россию тратить ресурсы не на наращивание производства, а на защиту и восстановление стратегических промышленных объектов. И теперь главный вопрос – насколько быстро ЛУКОЙЛ сможет вернуть свои ключевые НПЗ к работе.

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