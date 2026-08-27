Страшний сон Путіна: що відбулося зі всіма основними НПЗ "Лукойлу" після ударів України

Один із найбільших нафтопереробних заводів Росії — "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" — 26 серпня припинив переробку сирої нафти після атаки українського безпілотника. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в галузі.

НПЗ "Лукойлу". Фото: з відкритих джерел

Нижньогородський НПЗ вважається четвертим за величиною в Росії та другим за обсягами виробництва бензину. Його зупинка може стати черговим серйозним ударом по російській нафтопереробній інфраструктурі, яка останніми місяцями регулярно опиняється під атаками безпілотників.

За даними джерел Reuters, унаслідок удару були пошкоджені кілька технологічних установок, міжцехова інфраструктура та інші об’єкти на території підприємства. Співрозмовники агентства поки не можуть оцінити, скільки часу знадобиться для ліквідації наслідків атаки та повного відновлення переробки.

Ситуація ускладнюється тим, що проблеми виникли не лише на нижньогородському підприємстві. За інформацією Reuters, на цей момент зупинені всі основні російські НПЗ "Лукойлу".

Пермський нафтопереробний завод припинив роботу після атаки безпілотників 21 серпня. Ще раніше, 31 липня, був зупинений Волгоградський НПЗ.

Таким чином, за лічені тижні одразу кілька ключових об’єктів одного з найбільших російських нафтових гігантів зіткнулися з серйозними перебоями.

Для Москви це означає не лише необхідність ремонту пошкодженого обладнання. Нижньогородський завод має особливе значення для російського паливного ринку, тому тривала зупинка підприємства може посилити проблеми з виробництвом нафтопродуктів.

Атаки дедалі частіше змушують Росію витрачати ресурси не на нарощування виробництва, а на захист і відновлення стратегічних промислових об’єктів. І тепер головне питання – наскільки швидко "Лукойл" зможе повернути свої ключові НПЗ до роботи.

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