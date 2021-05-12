Стрельба в Казани: психолог рассказала, что могло подтолкнуть виновного на зверское преступление

Трагедия в казанской школе, где 11 мая ее бывший выпускник, 19-летний Ильназ Галявиев, расстрелял детей и взрослых, продолжает вызывать массу вопросов. Что могло стать причиной трагедии? Как распознать признаки готовности устроить нечто подобное? Можно ли их остановить? С такими вопросами издание "Комментарии" обратилось к психологу, психотерапевту Ирине Сониной.

Стрельба в Казани - фото: РИА Новости

По мнению психолога, массовый расстрел в Казани — это не просто трагедия одного человека, ряда людей, одной школы. Это проблема социума.

"Понятно, что будет расследование преступления. Но важно исследовать не только само событие, но и то, что к нему привело. Биографию парня, пошедшего на такой страшный шаг. В атмосфере любви и принятия люди с ума не сходят. А ему, наверняка, диагностируют психическое расстройство. Это следствие того, что психика человека не выдерживает среду и ломается. И тогда происходят такие трагедии", — поясняет Ирина Сонина.

По ее мнению, в таких случаях нужно исследовать семью, школу. Как учился человек, решившийся на убийство, какие отношения были в классе.

"Есть большие подозрения, что был буллинг (от англ. bullying – травля, агрессивное преследование одного из членов коллектива, особенно школьного, студенческого, но также и коллег, со стороны другого или группы лиц – ред.), который не афишировали, от которого никто не защитил. Потому что агрессия была направлена именно на школу — как на организацию, место, объект, систему, — подчеркивает психолог. — Возможно, к трагедии подтолкнули некие организации, которые вербуют молодежь, промывают мозги и побуждают к подобным действиям. Хоть может быть и одиночка. И причин может быть много. Ситуация в семье, в коллективе, компьютерные игры, искажающие восприятие реальности, зависимости. Одно точно — вопрос не только уголовный, психологический, но и социальный".

По мнению Ирины Сониной, предупреждать подобные трагедии могут (и должны) взрослые люди, которые чаще всего бывают рядом. Члены семьи, педагоги.

"Если родители в контакте с ребенком, они замечают всё, любые тревожные звоночки. Когда ребенок резко меняет поведение, становится угрюмым, злым, это повод задуматься и начать выяснять, в чем дело. Точно так же в коллективе. Как сообщают СМИ, Ильназ был тихий, спокойный, никого не трогал. Именно таких нередко травят, особенно в школе. Когда человек не может за себя постоять, когда никто его не защищает. Это ломает, это — травма. Если человека хоть кто-то поддержит, можно что-то поменять. А если нет, происходят зачастую необратимые изменения в психике, — поясняет эксперт. – К сожалению, буллинг – не редкость в украинских школах. И, как правило, взрослые (учителя) этого не замечают. Администрации такие скандалы не выгодны, она старается замалчивать подобные случаи. Это к вопросу — как заметить и предотвратить трагедии, подобные той, что случилась в Казани. Чтобы заметить, нужно хотеть замечать. А не отворачиваться и делать вид, что ничего не происходит".

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