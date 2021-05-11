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В российском городе Казань открыли стрельбу в школе: есть погибшие (ОБНОВЛЕНО)

Стрелявшего задержали

сегодня, 11:50
Автор:

Елизавета Черных

В одной из школ города Казань, что в России, открыли стрельбу. Об этом пишет российское издание РИА-Новости. 

В российском городе Казань открыли стрельбу в школе: есть погибшие (ОБНОВЛЕНО)

В российском городе Казань открыли стрельбу в школе - фото из открытых источников

Сообщается, что неизвестные открыли огонь рядом с учебным заведением, а позже прогремел взрыв. По предварительным данным, стрелял подросток. Правоохранительные органы уже задержали вероятного стрелка. Всех учащихся немедленно эвакуируют. 

По данным издания, в результате стрельбы в школе погибли учитель и восемь учеников. Еще четверо человек были госпитализированы. К месту трагедии направлена 21 бригада скорой помощи, а также туда выехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики и прокурор региона.

Обновлено в 11:44. Российское издание РБК пишет, что один из нападавших был задержан, по предварительным данным, ранее он учился в подвергшейся атаке школе. Глава Татарстана  Рустам Минниханов сообщил, что задержанному 19 лет и на него было официально зарегистрировано оружие. Госпитализированы как минимум 13 человек пострадавших при атаке на школу, в том числе 12 детей. 

Второй нападавший после прибытия к школе спецназа забаррикадировался в одном из помещений, позднее источники ТАСС и "Интерфакса" сообщили, что он убит. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что в американском городе Бирмингем (штат Алабама) в   парке поссорились двое мужчин. В результате выяснения отношений спорившие взялись за оружие. В этот момент в зоне отдыха находились несколько сотен человек, причем среди них семьи с детьми, однако это не остановило конфликтующих мужчин. В результате перестрелки  была убита женщина, еще два человека госпитализированы в тяжелом состоянии, еще один получил травмы, опасные для жизни.

Напомним, в салонах в американской Атланте и пригороде произошли три случая стрельбы, в результате которых погибли по меньшей мере семь человек. Две стрельбы произошли в спа-салонах в Атланте, находящихся через дорогу друг от друга. Были убиты четыре женщины. Еще одна стрельба произошла в массажном салоне в округе Чероки на север от Атланты, где три человека были убиты, еще двое получили ранения. В больнице два из них умерли.






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Источник: https://ria.ru/20210511/pogibshie-1731726799.html
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