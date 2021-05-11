Стрельба в Казани: эксперт рассказал, как защитить украинских школьников от подобной трагедии

Утром 11 мая в российской Казани в школе № 175 произошла стрельба. Большинство жертв убийства — ученики. Убийца — 19-летний Ильназ Галяво, который закончил эту школу четыре года назад. Издание "Комментарии" разобрало с Алексеем Павловским, экспертом по безопасности, ведущим программы "Чрезвычайное. LIVE" на KYIV.LIVE, почему подобные трагедии становятся возможны, и как защитить от них украинские школы.

Стрельба в Казани - фото из открытых источников

"Это ужасная трагедия. И, к сожалению, такие случаи не единичны в России. А в Америке носят системный характер — в среднем раз в полтора года.

Американские психологи говорят о том, что подобные случаи расправы над сверстниками у 95% спровоцированы травмами, которые дети получают от окружающих в школе и дома — травля, унижение, драки. Если взрослые не решают проблемы детей, иногда развязка вот такая страшная.

Если взять к примеру США, там в школах выстроена серьезная система безопасности. Повсюду — камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц, сканеры на входе, которые распознают наличие или отсутствие определенных предметов у человека при себе или в сумке. Мы имеем в виду оружие, в том числе. В школах США есть центральная система безопасности, которая позволяет одним прикосновением заблокировать все двери. Или, например, заблокировать двери между этажами.

В украинских школах нет никакой системы безопасности. Есть один человек, который стоит на входе и раздает ключи в аудитории. Нет тревожной кнопки, нет государственной системы охраны. Чтобы предупредить подобные трагедии, нужно в классы поставить бронированные двери и установить центральную систему безопасности. Если в школе появляется стрелок-террорист, чтобы эти двери блокировались и не давали преступнику попасть в класс.

А лучше, чтобы в каждой школе дежурили 2-3 нацгвардейца. Не под ВР, а в школах, чтобы защищали детей. Выделить им отдельный кабинет, установить камеры, чтобы они видели все, что происходит в школе и могли оперативно реагировать.

В США выделяют на безопасность в школах 3 миллиарда долларов ежегодно в течение более 15 лет. А у нас чаще всего для обычных школ расходы на безопасность — это средства на зарплату вахтера..."

Ранее портал "Комментарии" писал, в салонах в американской Атланте и пригороде произошли три случая стрельбы, в результате которых погибли по меньшей мере семь человек.









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