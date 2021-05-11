Стрельба в Казани: юрист рассказал, стоит ли ужесточать законодательство касаемо оборота оружия в Украине

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Елизавета Черных
Трагедия в казанской школе, где 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял 11 мая детей и взрослых, взбудоражила не только российское, но и украинское общество. Особенно в ракурсе попыток провести через парламент законопроект о возможности приобретать в свободном доступе короткоствольное оружие. Возможно, есть смысл отложить подобного рода идеи? С таким вопросом издание "Комментарии" обратилось к Ростиславу Кравцу — адвокату, главе профсоюза Украинская независимая фундация юристов, главе АО "Кравец и партнеры".
Стрельба в Казани - фото: РБК
Ростислав Кравец считает, что основная проблема не в ужесточении законов или мер безопасности, а в соблюдении действующих законов, а также в улучшении социально-экономического климата в стране.
Речь должна идти не столько об ужесточении норм законодательства, сколько об их строгом исполнении, поясняет Ростислав Кравец.
Напомним, что в марте Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект №4335 об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Альтернативный проект закона №4335-1 также не набрал необходимого количества голосов.
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