Стрельба в Казани: юрист рассказал, стоит ли ужесточать законодательство касаемо оборота оружия в Украине

Трагедия в казанской школе, где 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял 11 мая детей и взрослых, взбудоражила не только российское, но и украинское общество. Особенно в ракурсе попыток провести через парламент законопроект о возможности приобретать в свободном доступе короткоствольное оружие. Возможно, есть смысл отложить подобного рода идеи? С таким вопросом издание "Комментарии" обратилось к Ростиславу Кравцу — адвокату, главе профсоюза Украинская независимая фундация юристов, главе АО "Кравец и партнеры".

Стрельба в Казани - фото: РБК

Ростислав Кравец считает, что основная проблема не в ужесточении законов или мер безопасности, а в соблюдении действующих законов, а также в улучшении социально-экономического климата в стране.

"Если ребенок не получает в школе должного образования, если он не имеет возможности потом поступить в достойное высшее учебное заведение, если вся окружающая среда заточена на ненависть, конфликты и распри – последствия, подобные трагедии в Казане, могут повториться и в украинских реалиях, — предполагает адвокат. – Потому я не увязывал бы расстрел в российской школе с необходимостью ужесточать украинское законодательство касательно оборота оружия. Или накладывать "табу" на некоторые проекты законов, с этим связанные. Важно качественно проверять, что продается и кому, как хранится оружие и так далее. И именно эти моменты следует учесть, внося в зал заседаний закон об обороте короткоствольного оружия".

Речь должна идти не столько об ужесточении норм законодательства, сколько об их строгом исполнении, поясняет Ростислав Кравец.

"У нас же зачастую вполне достойные нормы законодательства есть, а надлежащего контроля за их исполнением — нет. Радует, что недавно состоялась реформа разрешительной системы, после чего выдача справок на получении оружия, в том числе охотничьего, стала более эффективной, сузив возможности для мошенничества с выдачей таких разрешений неправомерно. Подобные шаги и могут стать предохранителем от трагедий, наподобие той, которая произошла 11 мая в Казани", — отмечает эксперт.

Напомним, что в марте Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект №4335 об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Альтернативный проект закона №4335-1 также не набрал необходимого количества голосов.





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