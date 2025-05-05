Стрельба в Махачкале: ликвидировали троих российских полицейских

В городе Махачкала, столице российской республики Дагестан, произошла вооруженная атака на сотрудников российской полиции. В результате стрельбы погибли трое правоохранителей, еще двое нападавших были ликвидированы. Власти ввели план "Перехвата" для задержания злоумышленников.

Стрельба в Махачкале. Фото из открытых источников

Инцидент со стрельбой в Махачкале произошел около 14:20 по местному времени. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что неизвестные в автомобиле открыли огонь по наряду дорожно-патрульной службы РФ, пытавшемуся остановить транспортное средство.

"Три полицейских погибли во время нападения неизвестных на наряды ДПС в Махачкале", — говорится в заявлении МВД Дагестана.

После нападения нападавшие скрылись на служебной машине. В регионе был немедленно введен план "Перехват". Это стандартная процедура в России для экстренного поиска преступников, предусматривающая блокпосты, проверки транспорта и мобилизацию силовиков.

"Злоумышленники скрылись на служебной автомашине. Введен план "Перехват", ведутся мероприятия по поиску и задержанию нападающих", — сообщают российские СМИ.

Известно, что двое нападавших были убиты. Поиски третьего продолжаются.

Дагестан – один из самых нестабильных регионов Северного Кавказа. На его территории периодически проходят стрельбы, а местные власти объявляют контртеррористические меры. В июне прошлого года во время одной из подобных стрельб в Дагестане были убиты 10 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кадыров призвал прибегать к кровной мести.

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