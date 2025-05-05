logo

BTC/USD

94764.01

ETH/USD

1817.68

LTC/USD

83.06

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

47.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Стрельба в Махачкале: ликвидировали троих российских полицейских
commentss НОВОСТИ Все новости

Стрельба в Махачкале: ликвидировали троих российских полицейских

В Дагестане убили полицейских. Российские силовики ищут нападающих.

5 мая 2025, 15:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В городе Махачкала, столице российской республики Дагестан, произошла вооруженная атака на сотрудников российской полиции. В результате стрельбы погибли трое правоохранителей, еще двое нападавших были ликвидированы. Власти ввели план "Перехвата" для задержания злоумышленников.

Стрельба в Махачкале: ликвидировали троих российских полицейских

Стрельба в Махачкале. Фото из открытых источников

Инцидент со стрельбой в Махачкале произошел около 14:20 по местному времени. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что неизвестные в автомобиле открыли огонь по наряду дорожно-патрульной службы РФ, пытавшемуся остановить транспортное средство.

"Три полицейских погибли во время нападения неизвестных на наряды ДПС в Махачкале", — говорится в заявлении МВД Дагестана.

После нападения нападавшие скрылись на служебной машине. В регионе был немедленно введен план "Перехват". Это стандартная процедура в России для экстренного поиска преступников, предусматривающая блокпосты, проверки транспорта и мобилизацию силовиков.

"Злоумышленники скрылись на служебной автомашине. Введен план "Перехват", ведутся мероприятия по поиску и задержанию нападающих", — сообщают российские СМИ.

Известно, что двое нападавших были убиты. Поиски третьего продолжаются.

Дагестан – один из самых нестабильных регионов Северного Кавказа. На его территории периодически проходят стрельбы, а местные власти объявляют контртеррористические меры. В июне прошлого года во время одной из подобных стрельб в Дагестане были убиты 10 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кадыров призвал прибегать к кровной мести.

Также "Комментарии" писали о том, почему Дагестан стал эпицентром беспорядков.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости