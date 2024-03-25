Суда не будет: в Кремле рассказали, что хотят сделать ос всеми причастными к стрельбе в "Крокусе"

Нужно "убить всех причастных" к стрельбе, которая произошла в концертном зале в Московской области РФ 22 марта. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал одиозный зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, опубликовав очередное бредовое сообщение в Telegram.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев призвал убить вообще всех, кто имел отношение к нападению на концертный зал "Крокус Сити Холи".

"Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех", – написал бывший президент России.

Отметим, в городе Красногорск в Подмосковье произошел теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл", где во время стрельбы и пожара погибли десятки человек. Главное управление разведки Минобороны Украины уверено, что за происшедшим стоят российские спецслужбы, которые действовали по личному распоряжению диктатора Владимира Путина. В подобном ключе высказался наш МИД, предположив, что таким образом путинский режим хочет повысить антиукраинскую истерию в российском обществе, создать условия для усиления мобилизации, дискредитировать Украину в глазах международного сообщества. Что можно сказать о теракте, его возможных исполнителях и последствиях на данный момент? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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