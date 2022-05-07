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Западные эксперты оценили вероятность применения россией ядерного оружия в войне против Украины

Не стоит недооценивать угрозу, которую влечет за собой наличие у рф ядерного оружия

сегодня, 10:00
Автор:

Елизавета Черных
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Несмотря на имеющийся у россии арсенал ядерного оружия, западные эксперты все же сомневаются, что в Кремле могут применить его в войне против Украины. Об этом говорится в материале Financial Times, передает 24 канал. 

Западные эксперты оценили вероятность применения россией ядерного оружия в войне против Украины

Владимир Путин - фото: kremlin.ru

В то же время специалисты, которые дали комментарий изданию, подчеркивают, что не стоит недооценивать угрозу, которую влечет за собой наличие у рф ядерного оружия. Поэтому сейчас мировому сообществу важно показать, что без ответа подобный шаг Москвы не останется. 

Западные чиновники и аналитики полагают, что российское руководство осознает, что применение ядерного оружия будет иметь слишком большую цену для режима Кремля. Вместо этого президент россии Владимир Путин стремится повышать градус напряжения и фактически шантажировать страны Запада, которые помогают Украине, "ядерной кнопкой". 

Высокопоставленная чиновница ЕС, которая общалась с Financial Times на условиях анонимности, отметила, что россия на данном этапе сосредоточила силы на Юге и Востоке Украины. Поэтому чиновница полагает, что рф сейчас не готова воевать с Североатлантическим Альянсом (НАТО), что возможно при применении ядерного оружия. 

Экс-глава департамента ядерной безопасности США Леонор Томеро высказала схожее мнение. Она считает, что если глава Кремля все же нажмет на "кнопку", то американские вооруженные силы могут вмешаться в войну в Украине. То есть, в любом случае, мир будет реагировать должным образом. 

"Мы не хотим, чтобы они (россияне – 24 канал) снова переоценили свои силы или опирались на ложные ожидания. Нам следует отметить, что для них последствия будут сокрушительными,"– добавила Томеро.

К тому же, западные эксперты высказывают мнение, что в россии могут прибегнуть к другому пути деэскалацию, а именно использованию химического или биологического оружия. 

Ранее на портале "Комментарии" — в Британии ответили на угрозы Лаврова о рисках ядерной войны. 


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Источник: https://24tv.ua/ru/zapad-somnevaetsja-v-gotovnosti-rossii-primenit-jadernoe-oruzhie-v-ukraine-financial-times_n1973059
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