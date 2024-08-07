Суджа под контролем ВСУ: что говорят о ситуации в городе местные власти

Глава города Суджа в Курской области Виталий Слащев заявил, что обстановка в населенном пункте остается напряженной.

Суджа

"У нас очень напряженно, некогда разговаривать, много людей звонят по поводу эвакуации", — заявил чиновник в комментарии росСМИ.

До этого первый зампред правительства РФ Денис Мантуров заявил, что Минфину дано поручение направить первый транш средств на переселение жителей в Курской области. По его словам, сумма транша составит 1,8 млрд рублей в рамках собранных заявок на сумму 11 миллиардов рублей на 2,5 тысячи семей по предоставлению сертификатов на переселение.

В то же время, в украинских пабликах сообщают, что Суджа под контролем ВСУ. На фоне этих заявлений руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский уже анонсировал открытие нового отделения в Судже Курской области РФ, где со вчерашнего дня происходят боевые действия и, по сообщению россиян, украинские военные взяли под свой контроль ряд неселенных пунктов.

"С целью качественной доставки посылок прессы и письменной корреспонденции нашим героическим ВСУ и гражданам РФ, освобожденным от оккупационного режима, АО "Укрпочта" планирует открыть отделение по адресу ул. Советская 12, город Суджа, на месте бывшего отделения почты России", — написал в Фейсбуке Смелянский.

Он добавил, что о времени и дате открытия отделения сообщит позже, поскольку надо "немного убрать совок и определенные последствия боевых действий". Поэтому советует следить за новостями.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам российского оппозиционера Ильи Пономарева вошли в Курскую область именно украинские регулярные войска, а не РДК. По его словам, если российские добровольцы там и есть, то выполняют некую вспомогательную функцию.

При этом военные указывают на интересный момент, что операцию в Курской области демонстративно проводят именно украинские военные. Они называют Путина "мертвым", потому что все от него ждут решений, а их нет. "Все его государство ждет команд, а команды не идут не идут. Это нужно объяснять всем, кто боится России. Это было очевидно еще в прошлом году, а сейчас снова видно", — говорят военные.

Кроме того, как стало известно, одна из крупнейших газораспределительных станций в Европе Суджа – перешла под контроль ВСУ. "Почему взволновались военкоры понятно. Через эту станцию проходит 15 миллиардов кубометров газа в год", – отметил народный депутат Алексей Гончаренко.





