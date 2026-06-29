Суперяхту Путина в сопровождении военных судов заметили у Дании: как выглядит (ФОТО)

Мимо восточного побережья Дании прошла суперяхта Graceful, которую международные СМИ неоднократно связывали с российским лидером Владимиром Путиным. Судно двигалось в сопровождении двух российских военных кораблей, тогда как датские военные внимательно следили за прохождением конвоя через свои воды.

У Дании заметили яхту Путина. Фото из открытых источников

О суперяхте Путина сообщил датский вещатель DR, ссылаясь на данные сервисов отслеживания судов и фотографии, сделанные очевидцами. По информации журналистов, яхта Graceful вошла в датские воды в ночь на 29 июня и продолжила движение в северном направлении, проходя через пролив Большой Бельт и мимо острова Анхольт до мыса Гренен.

В 10:30 утра яхта Graceful и другие российские корабли проплыли мимо Ангольта в Каттегате. Фото: DR

Особенностью этого перехода стало то, что судно снова стало видимо для систем отслеживания. Передатчик AIS яхты был выключен с августа 2022 года, после начала полномасштабной войны России против Украины. С тех пор местонахождение судна в большинстве своем оставалось неизвестным, хотя его неоднократно замечали в районе Санкт-Петербурга.

Яхта Путина. Фото: Reuters

Спутниковое изображение русского конвоя, проходившего по побережью Дании. Фото: DR

В настоящее время яхта Путина сопровождалась эсминцем и патрульным кораблем, в то время как Военно-морские силы Дании и береговая охрана Германии осуществляют постоянный мониторинг маршрута судна.

"Данские вооруженные силы регулярно контролируют суда, включая суда иностранных государств, которые проходят через датские проливы и воды, имея соответствующие возможности", — заявили в командовании ВС Дании.

По данным Forbes, длина яхты Graceful превышает 80 метров, а ее ориентировочная стоимость составляет более 750 миллионов датских крон. Издание не раз называло ее одной из яхт, связанных с личным флотом Путина, хотя официального подтверждения права собственности нет. Конечный пункт назначения яхты и военных кораблей остается неизвестным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для Путина построили новую яхту, замаскированную под корабль ВМФ РФ.

Также "Комментарии" писали, что Путин назвал новое место для мирных переговоров с Украиной.