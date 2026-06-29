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Суперяхту Путіна у супроводі військових суден помітили біля Данії: як виглядає (ФОТО)

Повз узбережжя Данії пройшла суперяхта Graceful, яку пов'язують з Володимиром Путіним.

29 червня 2026, 14:30
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Slava Kot

Повз східне узбережжя Данії пройшла суперяхта Graceful, яку міжнародні ЗМІ неодноразово пов'язували з російським лідером Володимиром Путіним. Судно рухалося у супроводі двох російських військових кораблів, тоді як данські військові уважно стежили за проходженням конвою через свої води.

Суперяхту Путіна у супроводі військових суден помітили біля Данії: як виглядає (ФОТО)

Біля Данії помітили яхту Путіна. Фото з відкритих джерел

Про супер’яхту Путіна повідомив данський мовник DR, посилаючись на дані сервісів відстеження суден та фотографії, зроблені очевидцями. За інформацією журналістів, яхта Graceful увійшла до данських вод у ніч на 29 червня та продовжила рух у північному напрямку, проходячи через протоку Великий Бельт і повз острів Анхольт до мису Гренен.

Суперяхту Путіна у супроводі військових суден помітили біля Данії: як виглядає (ФОТО) - фото 2

О 10:30 ранку яхта Graceful та інші російські кораблі пропливли повз Ангольт у Каттегаті. Фото: DR

Особливістю цього переходу стало те, що судно знову стало видимим для систем відстеження. Передавач AIS яхти був вимкнений із серпня 2022 року, невдовзі після початку повномасштабної війни Росії проти України. Відтоді місцеперебування судна здебільшого залишалося невідомим, хоча його неодноразово помічали в районі Санкт-Петербурга.

Суперяхту Путіна у супроводі військових суден помітили біля Данії: як виглядає (ФОТО) - фото 2

Яхта Путіна. Фото: Reuters

Суперяхту Путіна у супроводі військових суден помітили біля Данії: як виглядає (ФОТО) - фото 2

Супутникове зображення російського конвою, який проходив узбережжям Данії. Фото: DR

Наразі яхта Путіна супроводжувався есмінцем і патрульним кораблем, тоді як Військово-морські сили Данії та берегова охорона Німеччини здійснюють постійний моніторинг маршруту судна.

"Данські збройні сили регулярно контролюють судна, включаючи судна іноземних держав, які проходять через данські протоки та води, маючи відповідні можливості", — заявили у командуванні ЗС Данії.

За даними Forbes, довжина яхти Graceful перевищує 80 метрів, а її орієнтовна вартість становить понад 750 мільйонів данських крон. Видання неодноразово називало її однією з яхт, пов'язаних із особистим флотом Путіна, хоча офіційного підтвердження права власності немає. Кінцевий пункт призначення яхти та військових кораблів наразі залишається невідомим.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що для Путіна побудували нову яхту замасковану під корабель ВМФ РФ.

Також "Коментарі" писали, що Путін назвав нове місце для мирних переговорів з Україною.



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Джерело: https://www.dr.dk/nyheder/indland/putins-superyacht-sejler-forbi-danmark-efter-mere-end-3-aar-under-radaren
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