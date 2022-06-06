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Своих сил уже не хватает: в России снова хотят направить войска ОДКБ в Украину

Украинская разведка сообщала, что в ОДКБ не поддерживают Россию и не изъявляют желание участвовать в войне против Украины

сегодня, 17:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов допускает возможность ввода войск ОДКБ на оккупированные Россией территории Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ряд российских СМИ.

Своих сил уже не хватает: в России снова хотят направить войска ОДКБ в Украину

ОДКБ. Фото: из открытых источников

Картаполов отметил, есть большая вероятность, что "миротворцы" ОДКБ могут очень сильно понадобиться на тех территориях, где Россия установила свой контроль. Российский депутат упомянул Донецкую и Луганскую области, как территории, на которые, возможно, Россия захочет ввести "миротворцев" со стран-сателлитов. При этом боевые действия Кремль сегодня ведет далеко за пределами Донецкой и Луганской областей, фактически атакую все регионы Украины. 

Он также заявил, что Москва не допустит, чтобы на таких территориях появились миротворцы, представляющие страны блока НАТО. Несмотря на то, что Андрей Картаполов говорил о миротворцах и территориях, которые якобы контролирует Россия, речь идет о самой настоящей оккупации территории суверенного государства Украина.

Читайте на портале "Комментарии" — Сергей Лавров объяснил новую угрозу Путина и снова вспомнил о неонацистах. Глава российского МИД отметил, что поставки нового мощного вооружения Украине автоматически будут давать право России усиливать боевые действия и отодвигать фронт подальше от территории РФ, чтобы минимизировать угрозу обстрелов территории России.

Также издание "Комментарии" сообщало – Великобритания анонсировала отправку Украине РСЗО M270. При этом ВСУ до сих пор в ожидании обещанного вооружения. Почему Украина всё еще ждет мощное вооружение – может ли это повлиять на ход войны – эксперты рассказали в эксклюзивном интервью нашему изданию.



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