Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов допускает возможность ввода войск ОДКБ на оккупированные Россией территории Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ряд российских СМИ.

ОДКБ. Фото: из открытых источников

Картаполов отметил, есть большая вероятность, что "миротворцы" ОДКБ могут очень сильно понадобиться на тех территориях, где Россия установила свой контроль. Российский депутат упомянул Донецкую и Луганскую области, как территории, на которые, возможно, Россия захочет ввести "миротворцев" со стран-сателлитов. При этом боевые действия Кремль сегодня ведет далеко за пределами Донецкой и Луганской областей, фактически атакую все регионы Украины.

Он также заявил, что Москва не допустит, чтобы на таких территориях появились миротворцы, представляющие страны блока НАТО. Несмотря на то, что Андрей Картаполов говорил о миротворцах и территориях, которые якобы контролирует Россия, речь идет о самой настоящей оккупации территории суверенного государства Украина.

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