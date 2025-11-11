Священник РПЦ назвал главной опасностью для россиян "наличие собственного мнения"

Иерей РПЦ Александр Сергеев назвал "наличие собственного мнения" наибольшей опасностью для россиян. По его убеждению, люди не должны самостоятельно формировать мировоззрение, а должны слушать только "голос церкви".

Российский священник Александр Сергеев. Фото из открытых источников

Российский священник Александр Сергеев заявил, что главной опасностью для россиян следует считать собственное мнение.

"Самая большая проблема – это непослушание церкви. Когда человек, имея интернет, может самостоятельно что-то изучать, а не прислушиваться к голосу церкви. Варка в собственном соку своих мыслей – это, наверное, сейчас самое опасное", – сказал российский священник.

Александр Сергеев также выразил обеспокоенность тем, что современные верующие "увлекаются соцсетями". По его словам, из-за этого "их сердце находится не во Христе".

Подобные курьезные высказывания не единичны для представителей РПЦ. Ранее московский протоиерей Андрей Ткачев во время проповеди назвал "просвещенных людей" источником всех мировых бед, обвинив их в том, что они "насытили мир теориями о жизни без Бога". Еще один клирик протоиерей Сергей Баранов публично призвал родителей применять физическое наказание к детям, чтобы "не выросли идиотами".

