Священник РПЦ назвав головною небезпекою для росіян "наявність власної думки"

Ієрей РПЦ Олександр Сергєєв назвав "наявність власної думки" найбільшою небезпекою для росіян. На його переконання, люди не повинні самостійно формувати світогляд, а мають слухати лише "голос церкви".

Російський священник Олександр Сергєєв. Фото з відкритих джерел

Російський священник Олександр Сергєєв заявив, що головною небезпекою для росіян слід вважати власну думку.

"Найбільша проблема — це непослух церкви. Коли людина, маючи інтернет, може самостійно щось вивчати, а не прислухатися до голосу церкви. Варіння у власному соку своїх думок — це, напевно, зараз найнебезпечніше", — сказав російський священник.

Олександр Сергєєв також висловив занепокоєння тим, що сучасні віряни "захоплюються соцмережами". За його словами, через це "їхнє серце перебуває не у Христі".

Подібні курйозні висловлювання не є поодинокими для представників РПЦ. Раніше московський протоієрей Андрій Ткачов під час проповіді назвав "освічених людей" джерелом усіх світових бід, звинувативши їх у тому, що вони "наситили світ теоріями про життя без Бога". Ще один клірик протоієрей Сергій Баранов публічно закликав батьків застосовувати фізичне покарання до дітей, аби ті "не виросли ідіотами".

