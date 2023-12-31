Сын безумного путиниста пошел в армию РФ, чтобы убивать украинцев

Скандальный российский актер-священник и путинист Иван Охлобыстин, недавно чуть не погибший на Донбассе. Сделал новое безумное заявление о том, что его старший сын Василий, родившийся в браке с Оксаной Арбузовой, решил пополнить ряды русской армии. Об этом Охлобыстин рассказал в интервью российским пропагандистским СМИ.

Иван Охлобыстин (фото из открытых источников)

По словам Охлобыстина, "школу жизни" должен пройти каждый мужчина, потому он полностью поддержал выбор сына. Охлобыстин заявил, что Василий сразу направился в военкомат — после того, как окончил университет,

О судьбе старшего сына путинист не волнуется. А ведь считает, что это должен пережить каждый мужчина.

"Армия помогает лучше и быстрее разобраться в человеческом обществе, развивает способности сосуществования в нем", – сказал путинист.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известный кремлевский пропагандист попал под обстрел на Донбассе . Известный российский актер, поддерживающий преступный кремлевский режим, побывал на оккупированном Донбассе. Там Охлобыстин попал под обстрел. Сообщают, что в него попал пуля, но ранения у него нет, потому что спасся благодаря бронежилету. Об этом сообщила дочь актера на своей странице в Instagram. Молодая россиянка, как и ее отец, поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину и говорит, что гордится своими родителями. При этом Охлобыстин еще в 2014 году поддержал незаконную аннексию Крыма и российскую оккупацию Донецкого региона. Начиная с 24 февраля 2022 года актер не раз высказывался, что имеет планы поехать на линию фронта, чтобы участвовать в войне на стороне захватчиков. Но пока артист такого шага не сделал.