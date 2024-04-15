Сын известного российского певца, активно поддерживающего Путина, отрекся от него

Известный певец из РФ Михаил Шуфутинский сообщил, что его сын перестал общаться с ним, настоящая причина – не его поддержка войны в Украине, а новая девушка артиста.

Михаил Шуфутинский (фото из открытых источников)

Как рассказал Шуфутинский, его младший сын Антон вообще не переносит его молодую избранницу Светлану Уразову. Старший сын Михаила Шуфутинского пытался поговорить со своим братом и разъяснить ему сложившуюся ситуацию, но пока эти старания не увенчались успехом.

"Брат ему объяснял, что это хорошо, что папа нашел человека, с которым счастлив, но он не понимал", — сказал певец.

Еще Шуфутинский говорит, что и жена его сына Антона резко негативно относится к его новой возлюбленной.

"Когда я привез всех родственников и мы со Светланой приехали знакомиться, она не захотела даже ничего слышать о ней. Я думаю, что они не имеют права ко мне так относиться. Я ничем этого не заслужил", — убежден артист.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сын российского певца отрекся от отца , потому что санкции мешают ему жить. Поклонника Путина Олега Газманова не признают в цивилизованных странах и откровенно смеются над его пиаром на российской войне. Постепенно от него начинает отвлекаться даже семья.

Например, в российских СМИ опубликована новость о том, что средний из детей исполнителя, Филипп, официально отказался от фамилии Газманов. Филипп взял девичью фамилию матери — Муравьев, о чем уже появилась информация в Едином государственном реестре юрлиц РФ.

Причина в том, что Филипп Газманов не захотел носить фамилию отца, проста: он не разделяет пропагандистские взгляды певца, неудовлетворительная репутация за рубежом не дает развиваться бизнесу молодого предпринимателя. Олег Газманов находится в международном розыске и под санкциями Евросоюза из-за поддержки войны в Украине.

