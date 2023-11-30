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Сын известной российской ведущей, родом из Украины, пошел на войну, чтобы убивать украинцев

Сын Тутты Ларсен будет убивать украинцев, как и другие оккупанты

сегодня, 22:35
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российская телеведущая, родившаяся в Донецке Тутта Ларсен, теперь мать еще одного русского захватчика. Ее сын Лука будет проходить срочную службу в российских Вооруженных Силах.

Сын известной российской ведущей, родом из Украины, пошел на войну, чтобы убивать украинцев

Тутта Ларсен (фото из открытых источников)

Как сообщила бывшая украинка в своем Telegram-канале, она не сразу согласилась с этим решением 18-летнего сына, однако, когда убедилась, что это его серьезное решение, приняла его выбор.


"Ну что. Вы спрашивали, как у Луки дела, куда после школы, какие планы. Теперь могу доложить. Сегодня отбыл в место прохождения срочной службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Мы приняли не сразу, но когда поняли, что все серьезно, поддержали . Я считаю, что это достойное решение и горжусь своим сыном", — написала телеведущая.

До окончания учебы Тутта Ларсен жила с родителями и сестрой в Донецке, но поехала учиться в Москву, где поступила в университет.

Получив высшее образование, она нашла работу по телевидению. Позже Тутта снялась в качестве приглашенного гостя в нескольких сериалах, в том числе и в сериале "Обречена стать звездой".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса заявила, что готова отправить своих сыновей убивать украинцев. Известная артистка из РФ Наталья Антонова, игравшая роли во многих отечественных телесериалах и фильмах, заявила, что пошлет собственного сына участвовать в войне, которую начал их агрессивный Путин на территории Украины.

Об этом Антонова заявила во время эфира пропагандистского телешоу, еще одному поклоннику путинского режима Борису Корчевникову. Мол, ее старший, 25-летний юноша не побоялся, что его мобилизуют и уже проявил готовность отправиться убивать мирных украинских жителей, информирует Стархит.

 



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