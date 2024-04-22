Сын кремлевских пропагандистов отказался от сестры

Российский спортсмен Евгений Плющенко и его жена Яна Рудковская, не осуждающие кровавое вторжение страны-террористки РФ в Украину, решились на еще одного ребенка — его вынашивает суррогатная мать. У спортсменов скоро будет дочь.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко (фото из открытых источников)

Однако, как информируют российские издания, старший сын Плющенко и Рудковской Александр не радуется такому значимому событию и заявляет, что ему "никого не нужно".

У 11-летнего подростка уже есть младший брат Арсения, который уже тоже делает первые шаги на льду.

При этом Александр Плющенко, его еще называют, Гном Гномич, уже является участником ледяного шоу отца. Ранее он снялся в пропагандистском видеоролике для поддержки диктатора Путина. Как говорится, яблоко от яблони упадет недалеко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сын известного российского певца, активно поддерживающего Путина, отрекся от него. Известный певец из РФ Михаил Шуфутинский сообщил, что его сын перестал общаться с ним, настоящая причина – не его поддержка войны в Украине, а новая девушка артиста.

Как рассказал Шуфутинский, его младший сын Антон вообще не переносит его молодую избранницу Светлану Уразову. Старший сын Михаила Шуфутинского пытался поговорить со своим братом и разъяснить ему сложившуюся ситуацию, но пока эти старания не увенчались успехом.

Еще Шуфутинский говорит, что жена его сына Антона резко негативно относится к его новой любимой.

Также "Комментарии" писали о том, что сын российского певца отрекся от отца , потому что санкции мешают ему жить. Поклонника Путина Олега Газманова не признают в цивилизованных странах и откровенно смеются над его пиаром на российской войне. Постепенно от него начинает отвлекаться даже семья.