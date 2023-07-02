Сын публикует странные посты: в сети утверждают, что Кадыров при смерти

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров может находиться в тяжелом состоянии, близком к смерти. Об этом утверждает выступающий на стороне нашей страны экс-пресс-секретарь чеченского батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев . Он сообщил, что у лидера Чечни вроде бы отказали почки, и процедура диализа уже не может ему помочь. Кадыров находится в таком состоянии, что теперь ему даже тяжело говорить.

Валерий Меладзе (фото из открытых источников)

"Его почки практически отказали, и поступает информация, что ему и говорить сложно. Не помогает даже процедура диализа (искусственная очистка крови от токсинов, излишка воды и т.д.). А это значит, что, скорее всего, он вскоре умрет", — утверждает Ислам Белокиев. .

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Как он продолжил, в таком состоянии руководитель Чечни долго продержаться не сможет. Поэтому заявляет, что смерть чеченского лидера усилит борьбу за пост власти в этой республике, и это обстоятельство станет причиной региональных изменений.

"Среди ближайших родственников Кадырова нет никого, кто смог бы его заменить, – потеснив Даудова (крыло ФСБ) или Алаудинова (крыло министерства обороны), имеющих большую поддержку со стороны российских силовых структур. В случае прихода к власти кого-то не из семьи Кадыровых", вся вертикаль и горизонталь власти в оккупированной Чечне будут подвергнуты тотальной зачистке от старого кадыровского влияния", – подытожил спикер чеченского батальона.

Пока в информационной среде задают вопрос, куда девался руководитель Чечни и почему долгое время его не нет на публике, его младший сын Адам обнародует в социальных сетях свои сообщения, с трогательными словами благодарности отцу.

"Отец. Каково безграничное счастье, когда у тебя есть ориентир, эталон, наставник. Плечо, на которое можно положиться в сложный момент, пример, к которому можно стремиться, добрый взгляд, который выше всех наград. Пусть бережет вас Всевышний, уважаемый Рамзан Ахматович", – пишет Адам Кадыров в одном из своих последних постов.





Еще Адам выставил видеоролик о том, "как тяжело потерять отца и что ценность отца можно понять только после его смерти".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кадыров назвал причину бунта Пригожина .