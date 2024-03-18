Такого еще не было: сколько ЦИК "нарисовал" Путину на выборах

В России с 15 по 17 марта прошли выборы президента России. Ожидаемо, в ЦИК РФ показывают, что действующий президент Владимир Путин одержал победу. Российскому диктатору ЦИК РФ "рисует" рекордную победу на президентских выборах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

О том, что Путин получит рекордные 87% голосов российских избирателей стало понятно уже по результатам обработки 34,26% протоколов. Центризбирком объявил, что Путин набирает 87,5% голосов. Явка якобы составила 73,33%.

При этом по данным двух экзит-полов – ВЦИОМ и ФОМ, Путин набирает более 87% голосов, что является рекордным показателем. Предыдущий рекорд был у него в 2018 – 76,69%.

Как сообщают российские пропагандисты, на оккупированных территориях Украины Путин якобы набирает до 95% голосов. Так, в оккупированной части Донецкой области за него якобы проголосовало 95,23%, Луганской — 94,12%, Запорожской – 92,95%, Херсонской – 88,12%.

Также рекордный результат "нарисовали" Путину в Чечне – 99,28%.

Позже по результатам обработки более 50% протоколов российский ЦИК заявил, что у Путина 87,34% голосов.

По результатам обработки 80% протоколов Путин якобы набирает 87,15% голосов.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Путин заявил, что во время своего нового президентского срока будет решать задачи войны против Украины и укреплять вооруженные силы, а также пригрозил относиться к "предателям" из добровольческих формирований "как в зоне боевых действий".



