На что пойдет Путин после переизбрания: какой поворот может ждать РФ

В России сегодня завершающий день перевыборов Путина. Без оппозиции, фактически без выбора, с фарсом в том числе на временно оккупированных территориях Украины. Есть ли ощущение, что это – последние выборы Путина, а РФ вскоре накроет классический российский бунт, как прочат в Офисе президента Украины? Чего ожидать в обозримом будущем после нынешних псевдовыборов? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Продолжится закручивание гаек, чтоб мобилизовать экономику и общество на продолжение войны

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса думает, что эти выборы закончатся эскалацией на фронте.

"Как только Путин получит очередной мандат народного доверия, он станет принимать непопулярные решения, связанные с войной, на которые не шел перед выборами. Не просто так тема войны в Украине была, по сути, отодвинута на второй план во время предвыборной кампании. Путин мало уделял этому внимание, понимая, что вопрос вызывает определенное беспокойство у россиян. А вот после выборов власть РФ может пойти на частичную мобилизацию, увеличить расходы на войну. В том числе за счет социальных программ, программ развития регионов", – прогнозирует эксперт.

По его мнению, продолжится закручивание гаек, чтоб мобилизовать экономику и общество на продолжение войны. Что может привести к увеличению интенсивности боевых действий – с возможным расширением географии росс военных операций. По крайней мере, в краткосрочной перспективе, уточняет Илия Куса.

"Пользуясь проблемами с внешней помощью Украине, россияне будут пытаться оккупировать как можно больше территорий. Чтоб создать выгодные для себя переговорные позиции к осени или к следующему году, – поясняет эксперт. – Логика Кремля состоит в следующем: рамка переговоров, которая формируется сейчас на международном уровне, должна быть выгодна России".

Эти выборы позволят Путину сосредоточить еще больше власти в своих руках

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассуждает так:

"Сложно сказать, последние ли это выборы для Путина. Хоть чисто физиологически он уже далеко не молод (71 год) и в силу естественных причин эти выборы для него, действительно, могут стать последними. При этом добровольно он президентский пост не оставит, его оттуда придется только выносить. Возможно – прямо на кладбище".

Эксперт уверен, что в краткосрочной перспективе эти выборы позволят Путину сосредоточить еще больше власти (хоть, казалось бы, куда уж больше?!) в своих руках, еще сильнее завинтить гайки, раскрутить маховик репрессий и перетасовки существующей элиты.

"Нельзя исключать, что часть "элитарного круга" лишится своих позиций. Вместо них Путин выведет относительно новых фаворитов", – предполагает Игорь Рейтерович.

К лету, продолжает он, неминуемо будет сделана попытка усилить мобилизацию, давление на фронте. С желанием выйти на приемлемый для Кремля сценарий.

"Предпосылок же для бунтов в РФ пока не просматривается, – считает эксперт. – А, если и начнутся, то скорее будут связаны не с войной, с межэтническими, межрелигиозными конфликтами. Возможно, с социально-экономическими проблемами, которые накапливаются. Российская элита может, наконец, понять, что ситуация заходит во всё больший тупик – и жизненно необходима для самой РФ некая реконфигурация власти во главе с Путиным".

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