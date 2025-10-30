Такого еще никогда не было: россияне резко изменили отношение к войне

Впервые с начала полномасштабного вторжения большинство россиян открыто заявили о глубокой усталости от войны против Украины. По результатам закрытого опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу Кремля, более половины граждан РФ признали, что они "очень устали" от боевых действий.

Россияне массово устали от войны в Украине. Фото из открытых источников

Согласно данным, обнародованным в докладе начальника Управления президента РФ по мониторингу социальных процессов Александра Харичева, 56% россиян ответили, что "очень устали от СВО". Еще 27% частично согласились с этим утверждением. Совокупно это 83% населения, что явилось самым высоким показателем с начала войны России против Украины.

По сравнению с 2024 годом количество чувствующих усталость выросло почти на 15 процентных пунктов. Тем временем доля граждан, все еще поддерживающих продолжение войны, опустилась ниже 20%.

Социологи отмечают, что за фасадом официального "патриотизма" растет глубочайшее разочарование. По словам социолога Елены Коневой, россияне все чаще выражают обеспокоенность собственным материальным положением, которое стремительно ухудшается из-за инфляции, которая, по официальным данным Росстата, превысила 40% с начала войны. Если в 2023 году только 15% граждан РФ жаловались на финансовые трудности, то теперь таких уже 35%.

Кроме того, данные Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) показывают, что вера в то, что жизнь в России улучшится, снизилась до минимального уровня с 2022 года. Социологи Владимир Зоновский и Александр Ходыкин фиксируют дальнейшее ухудшение социальных ожиданий с конца 2024 года.

Причинами этого стали рост цен, стагнация доходов и новая налоговая нагрузка, введенная Кремлем для финансирования войны. На каждого, кто говорит об улучшении финансовой ситуации, приходится более трех говорящих об ее ухудшении.

Таким образом, впервые за время войны российское общество массово демонстрирует усталость, разочарование и чувство безысходности.

