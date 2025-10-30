Такого ще ніколи не було: росіяни різко змінили ставлення до війни

Вперше з початку повномасштабного вторгнення більшість росіян відкрито заявили про глибоку втому від війни проти України. За результатами закритого опитування ВЦВГД, проведеного на замовлення Кремля, понад половина громадян РФ визнали, що вони "дуже втомилися" від бойових дій.

Росіяни масово втомилися від війни в Україні. Фото з відкритих джерел

Згідно з даними, оприлюдненими в доповіді начальника Управління президента РФ з моніторингу соціальних процесів Олександра Харичова, 56% росіян відповіли, що "дуже втомилися від СВО". Ще 27% частково погодилися з цим твердженням. Сукупно це 83% населення, що стало найвищим показником з початку війни Росії проти України.

Порівняно з 2024 роком кількість тих, хто відчуває втому, зросла майже на 15 відсоткових пунктів. Тим часом частка громадян, які все ще підтримують продовження війни, опустилася нижче 20%.

Соціологи відзначають, що за фасадом офіційного "патріотизму" зростає глибоке розчарування. За словами соціолога Олени Конєвої, росіяни дедалі частіше висловлюють занепокоєння власним матеріальним становищем, яке стрімко погіршується через інфляцію, що, за офіційними даними Росстату, перевищила 40% від початку війни. Якщо у 2023 році лише 15% громадян РФ скаржилися на фінансові труднощі, то тепер таких уже 35%.

Крім того, дані Фонду "Общественное мнение" (ФОМ) показують, що віра в те, що життя в Росії покращиться, знизилася до мінімального рівня з 2022 року. Соціологи Володимир Звоновський і Олександр Ходикін фіксують подальше погіршення соціальних очікувань з кінця 2024-го.

Причинами цього стало зростання цін, стагнація доходів і нове податкове навантаження, запроваджене Кремлем для фінансування війни. На кожного, хто говорить про поліпшення фінансової ситуації, припадає більш, як троє тих, які кажуть про її погіршення.

Таким чином, уперше за час війни російське суспільство масово демонструє втому, розчарування і відчуття безвиході.

