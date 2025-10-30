Путін назвав особливість, через яку Росія постійно шукає війни, а не миру

Під час візиту до військового госпіталю в Москві російський диктатор Володимир Путін заявив, що "здатність воювати" нібито є частиною генетичного коду російського народу. Ці слова пролунали під час його зустрічі з військовими, які брали участь у війні проти України.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

29 жовтня Путін відвідав Центральний військовий клінічний шпиталь імені Мандрика в Москві. Під час спілкування з пораненими окупантами він згадав власного дядька, який воював у Примор’ї, та діда, який був ветераном Другої світової війни.

"Це у генах у нас, розумієте? Я зовсім недавно прочитав про свого дядька, який воював у Примор'ї. Подивився, як мій дід писав своєму синові на фронт", — сказав Путін.

Як пише Центр протидії дезінформації, такі висловлювання вкотре демонструють, як російська влада формує культ війни, намагаючись представити агресію проти інших держав як природний стан нації. Кремль активно підтримує міф про те, що участь у війнах нормальний для "справжнього росіянина".

За даними Центру протидії дезінформації, серед присутніх у госпіталі були не лише військові, а й особи з кримінальним минулим. Вони отримали амністію за участь у бойових діях в Україні. Тепер ці колишні в’язні в російській пропаганді подаються як "герої" та "нова еліта країни".

