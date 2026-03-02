logo

Такого ответа Путина никто не ожидал: как отреагировала РФ на убийство Хаменеи

Кремль ограничился резкими заявлениями после ударов США и Израиля по Ирану: эксперты говорят о слабости российско-иранского союза

2 марта 2026, 07:22
Кравцев Сергей

Ранее считалось, что РФ и Иран объединяют очень тесные партнёрские и союзнические связи. Именно поэтому вялая реакция Кремля на убийство верхушки Ирана многих сильно удивила. Россия отреагировала на гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи и ряда высокопоставленных чиновников резкими заявлениями, однако фактической поддержки Тегерану не предоставила. Об этом говорится в отчете Институт изучения войны (ISW).

Такого ответа Путина никто не ожидал: как отреагировала РФ на убийство Хаменеи

Путин и Хаменеи. Фото: из открытых источников

Глава Кремля Владимир Путин направил соболезнования иранскому лидеру Масуду Пезешкиану, назвав произошедшее "убийством" и "циничным нарушением международного права". При этом он не упомянул напрямую США или Израиль, ограничившись общей критикой.

Российский МИД также осудил удары, обвинив Вашингтон и Тель-Авив в "охоте" на иранское руководство и нарушении норм международных отношений. Глава ведомства Сергей Лавров провел переговоры с представителями ОАЭ, Катара и Китая, включая министра иностранных дел КНР Ван И, предложив координацию действий через Совбез ООН и МАГАТЭ.

С аналогичными заявлениями выступили постпред РФ при ООН Василий Небензя и другие официальные лица.

В ISW подчеркивают: реакция Москвы носит шаблонный характер и демонстрирует ограниченные возможности Кремля по реальной поддержке Ирана. По оценке аналитиков, Россия скована войной против Украины и стремлением использовать кризис для давления на США, не жертвуя собственными целями.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж инициирует срочное заседание Совета безопасности ООН из-за начала войны Ближнем Востоке. Также Париж готов активизироваться для защиты своих стран-партнеров. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте французского лидера в соцсети Х.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-updates-3/
