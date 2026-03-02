Такої відповіді Путіна ніхто не очікував: як відреагувала РФ на вбивство Хаменеї

Раніше вважалося, що РФ та Іран поєднують дуже тісні партнерські та союзницькі зв'язки. Саме тому млява реакція Кремля на вбивство верхівки Ірану багатьох здивувала. Росія відреагувала на загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та низки високопосадовців різкими заявами, проте фактичної підтримки Тегерану не надала. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Путін та Хаменеї. Фото: з відкритих джерел

Глава Кремля Володимир Путін направив співчуття іранському лідеру Масуду Пезешкіану, назвавши те, що сталося, "вбивством" і "цинічним порушенням міжнародного права". При цьому він не згадав безпосередньо США чи Ізраїль, обмежившись загальною критикою.

Російське МЗС також засудило удари, звинувативши Вашингтон і Тель-Авів у "полюванні" на іранське керівництво та порушення норм міжнародних відносин. Глава відомства Сергій Лавров провів переговори з представниками ОАЕ, Катару та Китаю, включаючи міністра закордонних справ КНР Ван І, запропонувавши координацію дій через Раду безпеки ООН та МАГАТЕ.

З аналогічними заявами виступили постпред РФ при ООН Василь Небензя та інші офіційні особи.

В ISW наголошують: реакція Москви носить шаблонний характер і демонструє обмежені можливості Кремля щодо реальної підтримки Ірану. За оцінкою аналітиків, Росія скута війною проти України та прагненням використати кризу для тиску на США, не жертвуючи власними цілями.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН через початок війни на Близькому Сході. Також Париж готовий активізуватись для захисту своїх країн-партнерів. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у посту французького лідера у соцмережі Х.



