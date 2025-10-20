logo

commentss НОВОСТИ Все новости

Такого россияне не простят Путину: озвучен катастрофический сценарий на 2026 год

Владимир Зеленский представил обновленный, более пессимистический прогноз по экономическому состоянию России.

20 октября 2025, 12:45
Автор:
avatar

Клименко Елена

В 2026 году Россия столкнется с большим бюджетным дефицитом, который может составить около 100 миллиардов долларов. По словам президента Украины Владимира Зеленского, финансовые проблемы Москвы значительно усугубились. Об этом глава государства рассказал журналистам на пресс-конференции 19 октября.

Такого россияне не простят Путину: озвучен катастрофический сценарий на 2026 год

Фото: скриншот

" Мы ожидаем, что в следующем году дефицит бюджета России достигнет почти 100 миллиардов долларов. Месяц назад эта цифра была около 71 миллиарда, но сейчас ситуация значительно ухудшилась " , — заявил Зеленский.

Он также отметил, что Украине будет на пользу, если Индия действительно уменьшит импорт энергоносителей из России

Ранее 17 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия уже сократила закупки российской нефти до 38%. В то же время Трамп подчеркнул, что Венгрия находится в сложном положении, поскольку имеет только один нефтепровод и не имеет доступа к морю, что затрудняет поиск других поставщиков.

Интересно, что в 2026 году Россия планирует уменьшить военный бюджет до примерно 156 миллиардов долларов по сравнению со 163 миллиардами в 2025 году. По информации The New York Times, это связано с падением доходов от экспорта нефти и газа из-за санкций и снижения мировых цен. Чтобы покрыть дефицит, Москва собирается повысить налоговую нагрузку, что негативно повлияет на внутренний потребительский спрос.

Портал "Комментарии" уже писал , что высокопоставленная представительница Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас охарактеризовала возможный визит Владимира Путина в Венгрию, страны-члена ЕС, как нежелательный и неприятный. Она выразила это в преддверии встречи министров иностранных дел европейских государств в Люксембурге, сообщает Reuters.



