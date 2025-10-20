Такого росіяни не пробачать Путіну: озвучено катастрофічний сценарій на 2026 рік

У 2026 році Росія зіткнеться з великим бюджетним дефіцитом, який може сягнути близько 100 мільярдів доларів. За словами президента України Володимира Зеленського, фінансові проблеми Москви значно посилилися. Про це глава держави розповів журналістам під час пресконференції 19 жовтня.

Фото: скріншот

"Ми очікуємо, що наступного року дефіцит бюджету Росії сягне майже 100 мільярдів доларів. Місяць тому ця цифра була близько 71 мільярда, але зараз ситуація значно погіршилася", — заявив Зеленський.

Він також зазначив, що Україні буде на користь, якщо Індія дійсно зменшить імпорт енергоносіїв із Росії

Раніше, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп повідомив, що Індія вже скоротила закупівлі російської нафти до 38%. Водночас Трамп підкреслив, що Угорщина перебуває у складному становищі, оскільки має лише один нафтопровід і не має доступу до моря, що ускладнює пошук інших постачальників.

Цікаво, що 2026 року Росія планує зменшити військовий бюджет до приблизно 156 мільярдів доларів, порівняно зі 163 мільярдами у 2025 році. За інформацією The New York Times, це пов’язано з падінням доходів від експорту нафти та газу через санкції та зниження світових цін. Щоб покрити дефіцит, Москва збирається підвищити податкове навантаження, що негативно вплине на внутрішній споживчий попит.

Портал "Коментарі" вже писав, що високопоставлена представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас охарактеризувала можливий візит Володимира Путіна до Угорщини, країни-члена ЄС, як небажаний і неприємний. Вона висловила це напередодні зустрічі міністрів закордонних справ європейських держав у Люксембурзі, повідомляє Reuters.