Такого з економікою РФ ще не було: що всіляко намагається приховати Путін

Російський диктатор Володимир Путін намагається переконати росіян у стійкості економіки країни, проте реальні показники свідчать про стрімке поглиблення фінансової кризи. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни, які проаналізували останні заяви Кремля і дані російської статистики.

Володимир Путін.

15 травня Путін заявив, що економіка Росії нібито демонструє "стримані, але позитивні результати". За його словами, у березні зросли промислове виробництво, торгівля та ВВП, а безробіття залишилося на рекордно низькому рівні – 2,2%. Однак російське незалежне видання The Bell звернуло увагу: Кремль промовчав про різке падіння економіки на початку 2026 року. Більше того, Мінекономрозвитку РФ вже скоротило прогноз зростання ВВП на поточний рік майже втричі – з 1,3 до 0,4%.

Ще тривожнішою є ситуація з державними фінансами. За даними Служби зовнішньої розвідки України, дефіцит бюджету РФ за перші чотири місяці 2026 досяг 78,4 мільярда доларів. Це вже понад 150% перевищує весь запланований дефіцит на рік. Основними статтями видатків залишаються війна проти України, соціальні виплати та спроби утримати економіку від обвалу.

Щоб закрити дірку в бюджеті, Кремль підвищив ПДВ, що миттєво вдарило у бізнес. Тільки за перший квартал 2026 року в Росії припинили роботу понад 209 тисяч малих та середніх підприємств – майже на 9% більше ніж рік тому.

Додатковий тиск створюють регіони, які змушені витрачати великі суми на вербування контрактників для армії. Витрати суб'єктів РФ на набір військових протягом року зросли більш ніж удвічі. Москва продовжує списувати борги регіонам, фактично латаючи бюджетні діри новими запозиченнями.

Експерти зазначають: низьке безробіття в РФ пов'язане не з економічним зростанням, а з нестачею робочих рук через війну. Масові виплати військовим та державні вливання тимчасово підтримують споживання, проте одночасно розганяють інфляцію та роблять російську економіку дедалі більш залежною від військових витрат.

