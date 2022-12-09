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Там все стабильно у нас: Путин сделан новое заявление о войне в Украине

Путин заверил, что несмотря на непростую войну в Украине, в дополнительной волне мобилизации нет необходимости

9 декабря 2022, 16:35 comments1405
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент России Владимир Путин впервые публично признал, что процесс урегулирования с Украиной будет непростым и потребует "определенного" времени. Ранее Путин отказывался признавать, что Украина, как государство может самостоятельно решать свое будущее. Как передает издание "Комментарии", словам Путина цитирует российское пропагандистское информагенство "РИА Новости".

Там все стабильно у нас: Путин сделан новое заявление о войне в Украине

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Что касается продолжительности процесса "специальной военной операции" (Ред. – так Путин называет войну против Украины) — я имел в виду продолжительность процесса урегулирования, "СВО" идет своим чередом, там все стабильно у нас, никаких там вопросов и проблем сегодня нет у нас... Процесс урегулирования с Украиной, наверное, будет непростым и потребует определенного времени, но так или иначе всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются на земле", – отметил президент РФ.

Он также в очередной раз попытался успокоить российское общество заявлением о том, что нет оснований считать, что в России вскоре состоится вторая волна мобилизации. Путин считает, что российская армия планомерно выполняет все поставленные задачи и нет необходимости увеличивать численность войска.

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Также издание "Комментарии" сообщало — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наша страна вернет все временно оккупированные территории: часть из них – дипломатическим путем, часть – военным. По мнению президента Владимира Зеленского, есть все основания утверждать, что мирное время для Украины может наступить уже в следующем году. Согласны ли с заявлениями Кулебы и Зеленского? Какие территории нам, скорее всего, придется отвоевывать, а о каких – договариваться? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.



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