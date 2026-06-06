В Кремле сообщили о встрече президента России Владимира Путина с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером. Переговоры прошли в закрытом формате и сразу вызвали вопросы относительно их возможного политического значения на фоне продолжающейся войны против Украины и напряженных отношений между Москвой и Европой.

Путин и Шредер. Фото: из открытых источников

О состоявшейся беседе журналистам рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, встреча проходила в Москве в формате тет-а-тет и носила исключительно дружеский характер.

"Разговор был дружеским, лицом к лицу. Подробностей я не знаю", — заявил представитель Кремля, отказавшись раскрывать дополнительные детали.

При этом в Москве не уточнили ни точную дату переговоров, ни круг вопросов, которые обсуждали Путин и Шредер. Отсутствие какой-либо конкретики лишь усилило интерес к событию, поскольку бывший канцлер Германии на протяжении многих лет считался одним из самых влиятельных европейских политиков, поддерживавших тесные отношения с Россией.

Особое внимание привлекает тот факт, что встреча состоялась на фоне продолжающихся дискуссий о возможных форматах контактов между Россией и европейскими странами. Однако в Кремле не стали комментировать, обсуждалась ли тема переговоров между Москвой и Европейским Союзом по вопросу завершения войны в Украине.

Герхард Шредер после ухода из немецкой политики неоднократно подвергался критике в Германии за сотрудничество с российскими энергетическими компаниями и личную близость к Владимиру Путину. Несмотря на это, он остается одной из самых известных фигур, ассоциирующихся с эпохой тесного политического и экономического взаимодействия между Берлином и Москвой.

Поскольку Кремль предпочел сохранить содержание разговора в тайне, вокруг встречи уже появились многочисленные предположения о ее возможных целях – от обсуждения энергетических вопросов до попыток поиска неформальных каналов коммуникации между Россией и отдельными представителями европейских элит.

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