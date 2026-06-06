logo

BTC/USD

60522

ETH/USD

1545.97

USD/UAH

44.36

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Тайная встреча в Кремле: зачем Путин вызвал своего старого союзника Шредера
commentss НОВОСТИ Все новости

Тайная встреча в Кремле: зачем Путин вызвал своего старого союзника Шредера

В Москве подтвердили закрытые переговоры российского лидера с экс-канцлером Германии, однако содержание разговора предпочли скрыть

6 июня 2026, 12:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Кремле сообщили о встрече президента России Владимира Путина с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером. Переговоры прошли в закрытом формате и сразу вызвали вопросы относительно их возможного политического значения на фоне продолжающейся войны против Украины и напряженных отношений между Москвой и Европой.

Тайная встреча в Кремле: зачем Путин вызвал своего старого союзника Шредера

Путин и Шредер. Фото: из открытых источников

О состоявшейся беседе журналистам рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, встреча проходила в Москве в формате тет-а-тет и носила исключительно дружеский характер.

"Разговор был дружеским, лицом к лицу. Подробностей я не знаю", — заявил представитель Кремля, отказавшись раскрывать дополнительные детали.

При этом в Москве не уточнили ни точную дату переговоров, ни круг вопросов, которые обсуждали Путин и Шредер. Отсутствие какой-либо конкретики лишь усилило интерес к событию, поскольку бывший канцлер Германии на протяжении многих лет считался одним из самых влиятельных европейских политиков, поддерживавших тесные отношения с Россией.

Особое внимание привлекает тот факт, что встреча состоялась на фоне продолжающихся дискуссий о возможных форматах контактов между Россией и европейскими странами. Однако в Кремле не стали комментировать, обсуждалась ли тема переговоров между Москвой и Европейским Союзом по вопросу завершения войны в Украине.

Герхард Шредер после ухода из немецкой политики неоднократно подвергался критике в Германии за сотрудничество с российскими энергетическими компаниями и личную близость к Владимиру Путину. Несмотря на это, он остается одной из самых известных фигур, ассоциирующихся с эпохой тесного политического и экономического взаимодействия между Берлином и Москвой.

Поскольку Кремль предпочел сохранить содержание разговора в тайне, вокруг встречи уже появились многочисленные предположения о ее возможных целях – от обсуждения энергетических вопросов до попыток поиска неформальных каналов коммуникации между Россией и отдельными представителями европейских элит.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин "захватил" территорию в четыре Украины: в его заявлении обнаружили громкий конфуз.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/uk/u-kremli-zaavili-so-putin-proviv-druznu-rozmovu-zi-srederom/a-77443236?maca=ukr-rss-ukr-all-1496-rdf
Теги:

Новости

Все новости