Таємна зустріч у Кремлі: навіщо Путін викликав свого старого союзника Шредера

У Кремлі повідомили про зустріч президента Росії Володимира Путіна з колишнім канцлером Німеччини Герхардом Шредером. Переговори пройшли в закритому форматі і відразу викликали питання щодо їх можливого політичного значення на тлі війни проти України, що триває, і напружених відносин між Москвою та Європою.

Путін та Шредер. Фото: з відкритих джерел

Про бесіду журналістам розповів помічник російського президента Юрій Ушаков. За його словами, зустріч проходила в Москві у форматі тет-а-тет і мала виключно дружній характер.

"Розмова була дружньою, віч-на-віч. Подробиць я не знаю", — заявив представник Кремля, відмовившись розкривати додаткові деталі.

При цьому в Москві не уточнили ні точну дату переговорів, ні коло питань, які обговорювали Путін та Шредер. Відсутність будь-якої конкретики лише посилила інтерес до події, оскільки колишній канцлер Німеччини протягом багатьох років вважався одним із найвпливовіших європейських політиків, які підтримували тісні відносини з Росією.

Особливу увагу привертає той факт, що зустріч відбулася на тлі дискусій про можливі формати контактів між Росією та європейськими країнами. Однак у Кремлі не стали коментувати, чи обговорювалася тема переговорів між Москвою та Європейським Союзом щодо завершення війни в Україні.

Герхард Шредер після виходу з німецької політики неодноразово критикувався в Німеччині за співпрацю з російськими енергетичними компаніями та особисту близькість до Володимира Путіна. Незважаючи на це, він залишається однією з найвідоміших постатей, що асоціюються з епохою тісної політичної та економічної взаємодії між Берліном та Москвою.

Оскільки Кремль віддав перевагу збереженню змісту розмови в таємниці, навколо зустрічі вже з'явилися численні припущення про її можливі цілі – від обговорення енергетичних питань до спроб пошуку неформальних каналів комунікації між Росією та окремими представниками європейських еліт.

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