Тайные кабинеты Путина: Кремль годами скрывал истинное место диктатора

Расследование журналистов показало, что Кремль на протяжении многих лет системно вводил в заблуждение общественность по поводу того, где на самом деле находится Владимир Путин. Оказалось, что у российского диктатора есть не менее трех идентичных кабинетов, созданных специально для того, чтобы запутать наблюдателей и скрыть его передвижения.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Журналисты совместного проекта "Настоящего Времени" и "Радио Свобода" под названием "Система" исследовали сотни публикаций на сайте Кремля за последние 10 лет, десятки часов программы "Москва. Кремль. Путин" документы госзакупок и планы построек. Благодаря этому они выяснили, что кабинеты, которые российские медиа представляют как "рабочее место в Ново-Огарево", действительно расположены в разных резиденциях в Подмосковье, Сочи и на Валдае.

Резиденция Путина. Фото: Радио Свобода

В расследовании говорится, что три основных детали показали правду о тайных кабинетах Путина.

"Главные доказательства: дверная ручка в кабинете, декоративная линия на стене и папка для бумаг", – пишет Радио Свобода.

Именно по этим мелочам журналисты поняли, что "один и тот же кабинет" действительно снимали в разных местах.

Первый "оригинальный" кабинет был обустроен в резиденции Путина в Ново-Огарево в 2015 году. По данным расследования, уже через год Кремль начал строить тайные копии комнаты в разных местах.

Путин в трех разных кабинетах. Фото: Радио Свобода

Интерьеры отличаются едва заметными деталями. Например, в сочинском кабинете Путина другое расположение ручки на дверях и вентиляционной решетки, тогда как в валдайском кабинете изменены положения настенного термостата и шов на стене, а в московском обнаружены отличия в цвете столешницы и ножках подставки под телевизор.

"В один день Путин может появляться в кабинете с одним ремонтом, потом — в том же, но уже с другим, и в конце концов снова в первом варианте", — отмечает Радио Свобода.

Три кабинета Путина и отличия между ними. Фото: Радио Свобода

Три кабинета Путина и отличия между ними. Фото: Радио Свобода

Три кабинета Путина и отличия между ними. Фото: Радио Свобода

Расследование показывает, что Путин перестал пользоваться сочинским кабинетом с февраля 2023 года. Это произошло после серии украинских атак беспилотников в регионе. Кроме того, с начала 2025-го российский диктатор перестал появляться в Ново-Огарево, что лишь подпитало слухи о его изоляции.

Валдайский кабинет остался главным местом, откуда проводились видеосовещания. По подсчетам журналистов, именно там прошло более 130 официальных мероприятий.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что журналисты разоблачили "консервы" Кремля — это постановочные встречи Путина с чиновниками.

Также "Комментарии" писали, что детали на компьютере Путина привлекли внимание экспертов.