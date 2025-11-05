logo_ukra

Журналісти викрили постановочні зустрічі Путіна з чиновниками (ФОТО)

Розслідувачі знайшли докази, що зустрічі Путіна з чиновниками записують заздалегідь і видають за нові.

5 листопада 2025, 00:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Журналісти розслідувального проєкту "Система" оприлюднили нові докази того, що зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з чиновниками, які демонструються в новинах, часто є заздалегідь записаними. Такі відео у Кремлі називають "консервами" і їх публікують у дні, коли Путін не з’являється на публіці.

Журналісти викрили постановочні зустрічі Путіна з чиновниками (ФОТО)

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Щоб виявити "консерви" розслідувачі звертають увагу на дрібні деталі, наприклад на розташування книжок у кабінеті Путіна, предмети на столі, одяг чиновників чи їхні прикраси. Саме ці нюанси дозволяють виявити, що записи зроблені раніше, а в ефір виходять під виглядом "свіжих" зустрічей.

Щоб створити ілюзію безперервної роботи Путіна, чиновників, які брали участь у таких постановках, просять з’являтися на публічних заходах у той самий день та у тому самому одязі. Проте, як зазначають журналісти, "ідеально відтворити образ" не завжди виходить, і саме ці невідповідності їх викривають.

Приклади "консерв" Кремля

Журналісти викрили постановочні зустрічі Путіна з чиновниками (ФОТО) - фото 2

Світлана Чупшева, очільниця Агентства стратегічних ініціатив, двічі брала участь у "консервах". Одна з них вийшла у квітні 2025 року, хоча запис зроблено не пізніше лютого. У день публікації Чупшева була присутня на урядовій нараді в тому самому жакеті, але з іншими сережками.

Журналісти викрили постановочні зустрічі Путіна з чиновниками (ФОТО) - фото 2

Дмитро Григоренко, віцепрем’єр уряду РФ, з’явився на зустрічі з Путіним у серпні у темно-синій краватці. Однак книжкова полиця за спиною Путіна "видала" підміну. На ній не було поетичної збірки, яка з’явилася лише кілька днів по тому.

Журналісти викрили постановочні зустрічі Путіна з чиновниками (ФОТО) - фото 2

Аналогічна ситуація зі Світланою Радіоновою, головою Росприроднагляду. Її зустріч із Путіним, опублікована 21 жовтня, насправді відбулася не пізніше середини вересня. Того ж дня чиновниця була присутня на публічному засіданні Ради федерації у тому ж одязі, але з іншими прикрасами.

Журналісти також помітили, що на "свіжих" зустрічах положення книжок і предметів у кабінеті Путіна змінюється безсистемно, одні зникають на кілька днів, а потім повертаються точно на те саме місце.

Журналісти викрили постановочні зустрічі Путіна з чиновниками (ФОТО) - фото 2

Ще один доказ "консерви" стало розташування ручок і олівців на столі Путіна. Виявилося, що під час різних зустрічей, записаних у різні місяці, предмети стоять абсолютно однаково, що неможливо для реальних подій.

Кремль, як і раніше, не відповідає на запити журналістів щодо використання "консервів".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін вперше відзначив день народження в оточенні військових та покійних царів.

Також "Коментарі" писали, що експерти виявили звернення Путіна, яке виглядає як постанова.



Джерело: https://ru.krymr.com/a/krym-news-bluzki-serezhki-systema/33581288.html
