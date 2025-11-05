Журналісти викрили постановочні зустрічі Путіна з чиновниками (ФОТО)

Журналісти розслідувального проєкту "Система" оприлюднили нові докази того, що зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з чиновниками, які демонструються в новинах, часто є заздалегідь записаними. Такі відео у Кремлі називають "консервами" і їх публікують у дні, коли Путін не з’являється на публіці.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Щоб виявити "консерви" розслідувачі звертають увагу на дрібні деталі, наприклад на розташування книжок у кабінеті Путіна, предмети на столі, одяг чиновників чи їхні прикраси. Саме ці нюанси дозволяють виявити, що записи зроблені раніше, а в ефір виходять під виглядом "свіжих" зустрічей.

Щоб створити ілюзію безперервної роботи Путіна, чиновників, які брали участь у таких постановках, просять з’являтися на публічних заходах у той самий день та у тому самому одязі. Проте, як зазначають журналісти, "ідеально відтворити образ" не завжди виходить, і саме ці невідповідності їх викривають.

Приклади "консерв" Кремля

Світлана Чупшева, очільниця Агентства стратегічних ініціатив, двічі брала участь у "консервах". Одна з них вийшла у квітні 2025 року, хоча запис зроблено не пізніше лютого. У день публікації Чупшева була присутня на урядовій нараді в тому самому жакеті, але з іншими сережками.

Дмитро Григоренко, віцепрем’єр уряду РФ, з’явився на зустрічі з Путіним у серпні у темно-синій краватці. Однак книжкова полиця за спиною Путіна "видала" підміну. На ній не було поетичної збірки, яка з’явилася лише кілька днів по тому.

Аналогічна ситуація зі Світланою Радіоновою, головою Росприроднагляду. Її зустріч із Путіним, опублікована 21 жовтня, насправді відбулася не пізніше середини вересня. Того ж дня чиновниця була присутня на публічному засіданні Ради федерації у тому ж одязі, але з іншими прикрасами.

Журналісти також помітили, що на "свіжих" зустрічах положення книжок і предметів у кабінеті Путіна змінюється безсистемно, одні зникають на кілька днів, а потім повертаються точно на те саме місце.

Ще один доказ "консерви" стало розташування ручок і олівців на столі Путіна. Виявилося, що під час різних зустрічей, записаних у різні місяці, предмети стоять абсолютно однаково, що неможливо для реальних подій.

Кремль, як і раніше, не відповідає на запити журналістів щодо використання "консервів".

