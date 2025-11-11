Таємні кабінети Путіна: Кремль роками приховував справжнє місце диктатора

Розслідування журналістів показало, що Кремль протягом багатьох років системно вводив в оману громадськість щодо того, де насправді перебуває Володимир Путін. Виявилося, що у російського диктатора є щонайменше три ідентичні кабінети, створені спеціально для того, щоб заплутати спостерігачів і приховати його пересування.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Журналісти спільного проєкту "Настоящего Времени" та "Радіо Свобода" під назвою "Система" дослідили сотні публікацій на сайті Кремля за останні 10 років, десятки годин програми "Москва. Кремль. Путін" документи держзакупівель і плани будівель. Завдяки цьому вони з’ясували, що кабінети, які російські медіа подають як "робоче місце у Ново-Огарьово", насправді розташовані у різних резиденціях у Підмосков’ї, Сочі та на Валдаї.

Резиденції Путіна. Фото: Радіо Свобода

У розслідувані йдеться, що три основні деталі видали правду про таємні кабінети Путіна.

"Головні докази: дверна ручка в кабінеті, декоративна лінія на стіні та папка для паперів", — пише Радіо Свобода.

Саме за цими дрібницями журналісти зрозуміли, що "один і той самий кабінет" насправді знімали в різних місцях.

Перший "оригінальний" кабінет було облаштовано у резиденції Путіна в Ново-Огарьово у 2015 році. За даними розслідування, вже за рік Кремль почав будувати таємні копії кімнати у різних місцях.

Путін у трьох різних кабінетах. Фото: Радіо Свобода

Інтер’єри відрізняються ледь помітними деталями. Наприклад у сочинському кабінеті Путіна інше розташування ручки на дверях і вентиляційної решітки, тоді як у валдайському кабінеті змінено положення настінного термостата та шов на стіні, а у московському виявлені відмінності у кольорі стільниці та ніжках підставки під телевізор.

"В один день Путін може з’являтися у кабінеті з одним ремонтом, потім — у тому самому, але вже з іншим, і зрештою знову у першому варіанті", — зазначає Радіо Свобода.

Три кабінети Путіна та відмінності між ними. Фото: Радіо Свобода

Розслідування показує, що Путін припинив користуватися сочинським кабінетом із лютого 2023 року. Це сталося після серії українських атак безпілотників у регіоні. Крім того, з початку 2025-го російський диктатор перестав з’являтися у Ново-Огарьово, що лише підживило чутки про його ізоляцію.

Валдайський кабінет залишився головним місцем, звідки проводилися відеонаради. За підрахунками журналістів, саме там відбулося понад 130 офіційних заходів.

