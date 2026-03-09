Тегеран за три дня: NYT сравнила стратегии Трампа против Ирана и Путина против Украины

Издание The New York Times опубликовало аналитический материал, в котором проводится детальная параллель между начальными этапами полномасштабного вторжения РФ в Украину и нынешними действиями США против Ирана. Журналисты отмечают, что, несмотря на различные геополитические контексты, методы и риторика обоих лидеров выглядят почти идентичными.

Путин и Трамп

В частности, издание обращает внимание на терминологию: как и Путин, Дональд Трамп избегает слова "война", предпочитая формулировку "операция". Оба лидера оправдывают свои атаки стремлением "завершить войну, которую они не начинали". По мнению NYT, подобная стратегия призвана создать иллюзию полного контроля над событиями.

Аналитики подчеркивают сходство в манипуляции угрозами для оправдания агрессии:

"Кремль говорил о "денацификации" и "демилитаризации" Украины, тогда как Белый дом описывал Иран как источник "кровопролития и массовых убийств"".

Кроме того, и Вашингтон, и Москва прибегали к призывам к вражеским военным "взять власть в свои руки", угрожая смертью тем, кто не сложит оружие. Сходство прослеживается и в оценке сроков: Трамп, уверяя, что до победы осталось еще немного, фактически повторяет ранние амбиции Путина. Это уже спровоцировало волну иронии в сети:

"Блогеры в России начали шутить о "Тегеране за три дня", вспоминая высокомерные заявления Кремля о "Киеве за три дня"".

В конце концов издание отмечает, что обе стороны вынуждены корректировать свои планы. Если Путин перешел от идеи смены режима в Киеве к попыткам контроля над Донбассом, то Трамп колеблется между требованием полной капитуляции Тегерана и чисто ракетным уничтожением ядерной программы врага.

Эти сходства, по мнению авторов материала, свидетельствуют о том, что масштабные боевые действия с неопределенными целями неизбежно ведут к трансформации первоначальных стратегий.

