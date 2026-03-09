«Тегеран за три дні»: NYT порівняла стратегії Трампа проти Ірану та Путіна проти України

Видання The New York Times опублікувало аналітичний матеріал, у якому проводиться детальна паралель між початковими етапами повномасштабного вторгнення РФ в Україну та нинішніми діями США проти Ірану. Журналісти зазначають, що попри різні геополітичні контексти, методи та риторика обох лідерів виглядають майже ідентичними.

Путін і Трамп

Зокрема, видання звертає увагу на термінологію: як і Путін, Дональд Трамп уникає слова "війна", віддаючи перевагу формулюванню "операція". Обидва лідери виправдовують свої атаки прагненням "завершити війну, яку вони не починали". На думку NYT, така стратегія покликана створити ілюзію повного контролю над подіями.

Аналітики підкреслюють схожість у маніпуляції загрозами для виправдання агресії:

"Кремль говорив про "денацифікацію" та "демілітаризацію" України, тоді як Білий дім описував Іран як джерело "кровопролиття та масових убивств"".

Крім того, і Вашингтон, і Москва вдавалися до закликів до ворожих військових "взяти владу у свої руки", погрожуючи смертю тим, хто не складе зброю. Схожість простежується і в оцінці термінів: Трамп, запевняючи, що до перемоги залишилося "ще трохи", фактично повторює ранні амбіції Путіна. Це вже спровокувало хвилю іронії в мережі:

"Блогери в Росії почали жартувати про "Тегеран за три дні", згадуючи зарозумілі заяви Кремля про "Київ за три дні"".

Зрештою, видання зазначає, що обидві сторони змушені коригувати свої плани. Якщо Путін перейшов від ідеї зміни режиму в Києві до спроб контролю над Донбасом, то Трамп коливається між вимогою повної капітуляції Тегерана та суто ракетним знищенням ядерної програми ворога.

Ці подібності, на думку авторів матеріалу, свідчать про те, що масштабні бойові дії з неопределеними цілями неминуче ведуть до трансформації первинних стратегій.

