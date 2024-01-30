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"Техасская народная республика": Медведев сделал нелепое заявление о миграционном кризисе в США

Дмитрий Медведев продолжает делать ряд бессмысленных заявлений

30 января 2024, 19:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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США показали полную неспособность справиться с миграционным кризисом, по его мнению, началось формирование Техасской народной республики. Соответствующее сумасшедшее заявление сделал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Сети.

"Техасская народная республика": Медведев сделал нелепое заявление о миграционном кризисе в США

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

По его словам, Байден начал восстанавливать заграждения из колючей проволоки.

"Все что угодно, чтобы защититься от наплыва мигрантов, бесконтрольно пересекающих южную границу. Еще один яркий пример ослабления гегемонии США, происходящего изнутри в результате действий самих американцев", — написала марионетка Кремля.

По его мнению, "официальный Вашингтон, который с таким увлечением поддерживает киевских неонацистов и, кажется, ничего кроме этого не замечает, показал себя полным импотентом в вопросах внутренней политики".

Также Медведев начал прогнозировать и строить стратегии, что из-за бездействия власти в США могут окончательно довести "до лихорадки" население Техаса, которое задумалось об отделении.

"История знает случаи, когда отдельные штаты попытались расстаться с Североамериканскими Соединенными Штатами и образовать конфедерацию. Все это привело к кровавой гражданской войне, унесшей жизни тысяч и тысяч человек. Так или иначе Америка может столкнуться с неразрешимым конституционным кризисом и надолго проникнуть в кризис. водоворот нового, возможно, еще более разрушительного гражданского противостояния. А западный мир будет, затаив дыхание, со страхом смотреть на американский беспорядок. Впрочем, это их проблемы", — добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, отделится ли Техас от США — объяснил американский профессор. Профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг отреагировал на конфликт между техасским губернатором Грегом Эбботтом и федеральными властями по охране границы. По словам американского профессора Техас, не планирует покинуть США и отделиться от страны.



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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/440
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Обсуждения

Ігор

30 января 2024, 20:23

Результат того, що прогнозує/погрожує цей мозок Данілова - як у Буданова - жодного разу не справдилось і не вийшло. Русский мир це в крові як у корумпованого Янетряпка, Янелох


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