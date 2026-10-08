Телеграммы не было: Песков рассказал, поздравлял ли Трамп Путина с днем рождения

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Вокруг дня рождения главы Кремля, который приходится на 7 октября, возникла дипломатическая неоднозначность из-за заявлений американской и российской сторон. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга опроверг информацию о том, что из Вашингтона или из окружения Президента США Дональда Трампа поступали официальные письменные поздравления.
Фото, созданное искусственным интеллектом
По словам представителя Кремля, никаких праздничных сообщений от главы Белого дома зафиксировано не было.
Впрочем, такая позиция Москвы диссонирует с намерениями, которые сам американский политик озвучил накануне. Во время недавней большой пресс-конференции республиканец демонстрировал осведомленность о личных датах российского руководства и уверял медиа, что держит ситуацию на контроле.
В частности, Трамп подчеркивал, что планирует лично связаться с Москвой в этот день.
Пока остается неизвестным, состоялся ли между политиками телефонный разговор "мимо" официальных телеграфных каналов, анонсированный Трампом звонок так и не состоялся. В Кремле традиционно воздерживаются от детальных комментариев по поводу неофициальных линий связи, ограничиваясь лишь фиксацией отсутствия формальных поздравительных писем.
Напомним, портал "Комментарии" писал , как Путина поздравили Ким Чен Ын и Александр Лукашенко.