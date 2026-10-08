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Телеграммы не было: Песков рассказал, поздравлял ли Трамп Путина с днем рождения

«Не получал телеграммы»: в Кремле опровергли праздничное послание от Трампа, несмотря на его анонсы журналистам

8 октября 2026, 11:44
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Недилько Ксения

Вокруг дня рождения главы Кремля, который приходится на 7 октября, возникла дипломатическая неоднозначность из-за заявлений американской и российской сторон. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга опроверг информацию о том, что из Вашингтона или из окружения Президента США Дональда Трампа поступали официальные письменные поздравления.

Телеграммы не было: Песков рассказал, поздравлял ли Трамп Путина с днем рождения

Фото, созданное искусственным интеллектом

По словам представителя Кремля, никаких праздничных сообщений от главы Белого дома зафиксировано не было.

"Путин не получал телеграммы от Трампа в день рождения", — лаконично отрезал Песков, отвечая на вопросы журналистов о возможном дипломатическом контакте.

Впрочем, такая позиция Москвы диссонирует с намерениями, которые сам американский политик озвучил накануне. Во время недавней большой пресс-конференции республиканец демонстрировал осведомленность о личных датах российского руководства и уверял медиа, что держит ситуацию на контроле.

В частности, Трамп подчеркивал, что планирует лично связаться с Москвой в этот день.

"Планирую созвониться с Владимиром Путиным", — делился своими намерениями с журналистами Дональд Трамп перед этим, добавив во время разговора, что "знает, что у того дня рождения 7 октября".

Пока остается неизвестным, состоялся ли между политиками телефонный разговор "мимо" официальных телеграфных каналов, анонсированный Трампом звонок так и не состоялся. В Кремле традиционно воздерживаются от детальных комментариев по поводу неофициальных линий связи, ограничиваясь лишь фиксацией отсутствия формальных поздравительных писем.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как Путина поздравили Ким Чен Ын и Александр Лукашенко.



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