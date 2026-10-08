Телеграммы не было: Песков рассказал, поздравлял ли Трамп Путина с днем рождения

Вокруг дня рождения главы Кремля, который приходится на 7 октября, возникла дипломатическая неоднозначность из-за заявлений американской и российской сторон. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга опроверг информацию о том, что из Вашингтона или из окружения Президента США Дональда Трампа поступали официальные письменные поздравления.

Фото, созданное искусственным интеллектом

По словам представителя Кремля, никаких праздничных сообщений от главы Белого дома зафиксировано не было.

"Путин не получал телеграммы от Трампа в день рождения", — лаконично отрезал Песков, отвечая на вопросы журналистов о возможном дипломатическом контакте.

Впрочем, такая позиция Москвы диссонирует с намерениями, которые сам американский политик озвучил накануне. Во время недавней большой пресс-конференции республиканец демонстрировал осведомленность о личных датах российского руководства и уверял медиа, что держит ситуацию на контроле.

В частности, Трамп подчеркивал, что планирует лично связаться с Москвой в этот день.

"Планирую созвониться с Владимиром Путиным", — делился своими намерениями с журналистами Дональд Трамп перед этим, добавив во время разговора, что "знает, что у того дня рождения 7 октября".

Пока остается неизвестным, состоялся ли между политиками телефонный разговор "мимо" официальных телеграфных каналов, анонсированный Трампом звонок так и не состоялся. В Кремле традиционно воздерживаются от детальных комментариев по поводу неофициальных линий связи, ограничиваясь лишь фиксацией отсутствия формальных поздравительных писем.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как Путина поздравили Ким Чен Ын и Александр Лукашенко.