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Телеграми не було: Пєсков розповів, чи вітав Трамп Путіна з днем народження

«Не отримував телеграми»: у Кремлі спростували святкове послання від Трампа, попри його анонси журналістам

8 жовтня 2026, 11:44
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Недилько Ксения

Навколо дня народження очільника Кремля, яке припадає на 7 жовтня, виникла дипломатична неоднозначність через заяви американської та російської сторін. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков під час щоденного брифінгу спростував інформацію про те, що з Вашингтона чи з оточення Президента США Дональда Трампа надходили офіційні письмові вітання.

Телеграми не було: Пєсков розповів, чи вітав Трамп Путіна з днем народження

Фото, створене штучним інтелектом

За словами представника Кремля, жодних святкових повідомлень від глави Білого дому зафіксовано не було.

"Путін не отримував телеграми від Трампа в день народження", — лаконічно відрізав Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого дипломатичного контакту.

Утім, така позиція Москви дисонує з намірами, які сам американський політик озвучив напередодні. Під час нещодавньої великої пресконференції республіканець демонстрував обізнаність щодо особистих дат російського керівництва і запевняв медіа, що тримає ситуацію на контролі.

Зокрема, Трамп підкреслював, що планує особисто зв'язатися з Москвою у цей день.

"Планую здзвонитися з Володимиром Путіним", — ділився своїми намірами з журналістами Дональд Трамп перед цим, додавши під час розмови, що "знає, що у того день народження 7 жовтня".

Наразі залишається невідомим, чи відбулася між політиками телефонна розмова "повз" офіційні телеграфні канали, чи анонсований Трампом дзвінок так і не відбувся. У Кремлі традиційно утримуються від детальних коментарів щодо неофіційних ліній зв'язку, обмежуючись лише фіксацією відсутності формальних вітальних листів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, як Путіна привітали Кім Чен Ин та Олександр Лукашенко.



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