Телеграми не було: Пєсков розповів, чи вітав Трамп Путіна з днем народження

Навколо дня народження очільника Кремля, яке припадає на 7 жовтня, виникла дипломатична неоднозначність через заяви американської та російської сторін. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков під час щоденного брифінгу спростував інформацію про те, що з Вашингтона чи з оточення Президента США Дональда Трампа надходили офіційні письмові вітання.

Фото, створене штучним інтелектом

За словами представника Кремля, жодних святкових повідомлень від глави Білого дому зафіксовано не було.

"Путін не отримував телеграми від Трампа в день народження", — лаконічно відрізав Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого дипломатичного контакту.

Утім, така позиція Москви дисонує з намірами, які сам американський політик озвучив напередодні. Під час нещодавньої великої пресконференції республіканець демонстрував обізнаність щодо особистих дат російського керівництва і запевняв медіа, що тримає ситуацію на контролі.

Зокрема, Трамп підкреслював, що планує особисто зв'язатися з Москвою у цей день.

"Планую здзвонитися з Володимиром Путіним", — ділився своїми намірами з журналістами Дональд Трамп перед цим, додавши під час розмови, що "знає, що у того день народження 7 жовтня".

Наразі залишається невідомим, чи відбулася між політиками телефонна розмова "повз" офіційні телеграфні канали, чи анонсований Трампом дзвінок так і не відбувся. У Кремлі традиційно утримуються від детальних коментарів щодо неофіційних ліній зв'язку, обмежуючись лише фіксацією відсутності формальних вітальних листів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, як Путіна привітали Кім Чен Ин та Олександр Лукашенко.