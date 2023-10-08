Тело нашли в луже крови: в Москве убили музыканта из группы "Руки вверх!"

8 октября появилась информация о смерти участника известной российской группы "Руки вверх!" Владимира Капырина. Музыканту было всего 36 лет.

Владимир Капырин (фото из открытых источников)

Российские СМИ сообщили, что еще 5 октября в дом сына прибыл его отец, именно он увидел бездыханное тело Владимира. Шокированный отец не мог поверить, что Владимир уже не представляет признаков жизни, и взялся самостоятельно приводить его в сознание, но это не дало никакого результата.

Сообщается, что отец музыканта увидел его с поврежденной головой, он лежал в луже крови. Кроме того, на теле погибшего было видно немало следов от побоев.

Капирин старший сообщил, что перед этим убийством у его сына произошла серьезная конфликтная ситуация с неизвестными мужчинами, именно от них потом некоторое время ему шли многочисленные угрозы. Еще из дома участника группы пропали деньги и его айфон.

Именно поэтому отец погибшего музыканта убежден, что Владимир был убит, но судмедэксперты не утверждают, что его смерть была насильственной.

Погибший в российской столице Владимир Капирин был джазовым пианистом. Музыкант на протяжении нескольких лет ездил на гастроли с Сергеем Жуковым, исполнял клавишные партии группы "Руки вверх!" и участвовал в живых концертах с Трофимом. Еще погибший музыкант работал с квартетом народного артиста РФ Алексея Кузнецова и коллективом группы "Харизма".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Москве убили семейную пару шпионов-нелегалов. В столице Российской Федерации обнаружена убитая пожилая семейная пара бывших разведчиков-нелегалов, ранее работавших на Службу российской внешней разведки.