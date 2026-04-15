logo_ukra

BTC/USD

74146

ETH/USD

2328.43

USD/UAH

43.5

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Тінь флоту біля берегів Британії: російський корабель помічений у небезпечній місії
commentss НОВИНИ Всі новини

Тінь флоту біля берегів Британії: російський корабель помічений у небезпечній місії

Москва тестує нову тактику захисту санкційних танкерів: ризик прямого зіткнення з НАТО зростає

15 квітня 2026, 11:36
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Біля узбережжя британського графства Саффолк зафіксовано появу російського військово-морського судна, яке могло виконувати завдання прикриття так званого "тіньового флоту" РФ. Про це повідомляє видання The Times, посилаючись на оцінки експертів у сфері безпеки.

Тіньовий флот РФ. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про 122-метрове судно постачання та ремонту, яке понад 18 годин знаходилося поблизу офшорної вітрової електростанції Galloper у Північному морі. Фахівці припускають, що корабель міг використовуватися як мобільна база для розміщення озброєних груп, які супроводжують нафтові танкери Росії, які під міжнародними санкціями.

Така схема здатна суттєво ускладнити можливі операції з перехоплення суден. У разі спроби висадки на танкер виникає ризик прямого зіткнення між британськими військовими та озброєними групами супроводу.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявляв про готовність Лондона перехоплювати російські судна через Ла-Манш. Однак на практиці подібних операцій британські сили поки не проводили, незважаючи на те, що США, Франція та Німеччина вже робили аналгічні кроки.

Під час активності в районі знаходилися патрульний літак Boeing P-8 Poseidon Королівських ВПС і військовий вертоліт, що вказує на підвищену увагу до того, що відбувається.

Помічене судно PM82 належить до класу "Амур" і раніше використовувалося для підтримки російського флоту сирійському порту Тартус. Воно здатне перевозити сотні тонн обладнання та проводити ремонт кораблів прямо у відкритому морі.

На думку колишнього офіцера ВМС Джеймса Дроксфорда, Москва може переходити до нової стратегії – замість традиційних військових конвоїв використати мобільні бази супроводу. Це не лише ускладнює контроль за санкціями, а й підвищує ймовірність небезпечних інцидентів між військовими різних країн.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Франція готує новий удар по "тіньовому флоту" Росії: такого росіяни не очікували.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.thetimes.com/uk/defence/article/russian-naval-ship-britain-suffolk-cm73h5rc0
Теги:

Новини

Всі новини