Тінь флоту біля берегів Британії: російський корабель помічений у небезпечній місії

Біля узбережжя британського графства Саффолк зафіксовано появу російського військово-морського судна, яке могло виконувати завдання прикриття так званого "тіньового флоту" РФ. Про це повідомляє видання The Times, посилаючись на оцінки експертів у сфері безпеки.

Йдеться про 122-метрове судно постачання та ремонту, яке понад 18 годин знаходилося поблизу офшорної вітрової електростанції Galloper у Північному морі. Фахівці припускають, що корабель міг використовуватися як мобільна база для розміщення озброєних груп, які супроводжують нафтові танкери Росії, які під міжнародними санкціями.

Така схема здатна суттєво ускладнити можливі операції з перехоплення суден. У разі спроби висадки на танкер виникає ризик прямого зіткнення між британськими військовими та озброєними групами супроводу.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявляв про готовність Лондона перехоплювати російські судна через Ла-Манш. Однак на практиці подібних операцій британські сили поки не проводили, незважаючи на те, що США, Франція та Німеччина вже робили аналгічні кроки.

Під час активності в районі знаходилися патрульний літак Boeing P-8 Poseidon Королівських ВПС і військовий вертоліт, що вказує на підвищену увагу до того, що відбувається.

Помічене судно PM82 належить до класу "Амур" і раніше використовувалося для підтримки російського флоту сирійському порту Тартус. Воно здатне перевозити сотні тонн обладнання та проводити ремонт кораблів прямо у відкритому морі.

На думку колишнього офіцера ВМС Джеймса Дроксфорда, Москва може переходити до нової стратегії – замість традиційних військових конвоїв використати мобільні бази супроводу. Це не лише ускладнює контроль за санкціями, а й підвищує ймовірність небезпечних інцидентів між військовими різних країн.

