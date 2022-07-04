Теперь без союзников и былого влияния: с чем столкнулась РФ – почему Путина все сторонятся

На фоне продолжающейся российской агрессии против Украины, РФ продолжает терять позиции даже в еще недавно лояльно настроенных к ней странах. Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страны Европейского Союза должны найти консенсус по дальнейшей поддержке Украины, в том числе военной. Из Болгарии выслали российских дипломатов. Турецкая таможня задержала российское грузовое судно с зерном, которое РФ пытается незаконно вывезти из Украины. Можно ли говорить, что мы видим некие тенденции? Или это – точечные явления? Как ситуация с геополитическим влиянием РФ будет развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Союзников у РФ, за исключением Беларуси, в этой войне нет

Член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015), медиаэксперт Татьяна Попова рассуждает так:

"На недавно прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (который выглядел в этом году более чем странно, учитывая приглашение туда талибов), президент Казахстана – Токаев – достаточно четко передал Путину привет от китайского лидера Си Цзиньпиня. Речь о заявлении Токаева касательно непризнания так называемых "ЛНР" и "ДНР", которые он назвал непонятными квазигосударствами. Таких захватнических историй в современном мире быть не должно, отметил Токаев. По сути, отвесив при всех звонкую оплеуху Путину. Уверена, что это не могло произойти без согласия Китая".

Российско-украинская война, продолжает эксперт, нарушает мировую экономическую ситуацию, провоцирует продуктовый кризис.

"А Китай, напомню, по маслу и кукурузе достаточно сильно зависим от Украины. И в интересах самого Китая разблокировать поставки нашей агропродукции, которые сейчас заблокированы РФ, еще и целенаправленно обстреливающей элеваторы. Плюс россияне воруют украинское зерно на временно оккупированных территориях. По запросу Украины уже даже Турция арестовала первый подобный корабль, вывозивший краденное зерно", – подчеркивает Татьяна Попова.

Так что, резюмирует она, союзников у РФ в этой войне, за исключением Беларуси, по факту, нет. Она их всячески пытается приобрести. Однако – безуспешно. Продолжая терять даже недавно близкие ей страны.

РФ постарается качать западное единство. И цель нашей дипломатии – не допустить раскола

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько подчеркивает, что в то время, как премьер Чехии Петр Фиала выступает за консенсус между западными странами по поддержке Украины, президент Земан предложил увеличить военную помощь Украине.

"Видим, что Чехия полностью на стороне Украины, хотя до войны эта страна была среди тех, кто пытался "понять" Россию и не верил в ее агрессивность. Война отрезвила многих чехов и их политиков. И не только чехов. Болгария тоже полностью на стороне Украины. Помогает нам оружием, поддерживает санкции и высылает российских дипломатов. И это не отдельные явления, а устойчивый тренд – ни одна из стран западного блока не встала на сторону России", – подчеркивает эксперт.

Он уверен, что Кремль потерял всё свое влияние, которое имел до войны. И предупреждает, что РФ постарается качать это западное единство. И цель нашей дипломатии – не допустить раскола.

"Ведь в западном демократическом сообществе важные решения принимаются консенсусом (хотя уже идут разговоры о переходе к простому большинству или хотя бы двум третям голосов). И если какая-нибудь страна против, то решения будут "подвисать". Следует сделать всё, чтобы консенсус западных стран был неизменен – полная поддержка Украины вплоть до ее победы", – акцентирует Владимир Манько.

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