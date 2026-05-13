"Теперь вы стали ближе к нам": Медведев разразился циничными угрозами в адрес Запада из-за ракет "Сармат"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередной раз прибег к скрытым военным угрозам в адрес западных стран. На своей официальной странице в социальной сети X он опубликовал сообщение, в котором прокомментировал результаты последних тестовых пусков межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Российское чиновник решил иронично оценить технические характеристики оружия, в частности его огромную дальность полета и способность обходить современные системы противоракетной обороны. По мнению Медведева, такие возможности ракеты символически сокращают расстояние между Россией и странами Запада.

"Теперь вы все стали нам ближе!" , – написал Медведев, сопровождая свои слова соответствующей фотографией.

Таким образом, бывший президент РФ намекнул так называемым западным "друзьям" Москвы, что отныне они находятся в зоне прямого поражения нового российского оружия, а любые существующие системы ПВО не смогут защитить их территории в случае реального конфликта.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ранее официальные структуры агрессора ввели строгие ограничения для гражданского населения в районе проведения стрельб. "Ракетные испытания начались на военном полигоне "Кура", сообщило местное МЧС. Стрельбы пройдут с 6 по 10 мая, людям закрыли доступ к полигону и прилегающим к нему районам", — говорится в сообщении росСМИ.



