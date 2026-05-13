logo

BTC/USD

79610

ETH/USD

2261.43

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия "Теперь вы стали ближе к нам": Медведев разразился циничными угрозами в адрес Запада из-за ракет "Сармат"
commentss НОВОСТИ Все новости

"Теперь вы стали ближе к нам": Медведев разразился циничными угрозами в адрес Запада из-за ракет "Сармат"

Угрозы под видом шутки: в РФ отреагировали на успех ракетного комплекса "Сармат" очередным запугиванием

13 мая 2026, 15:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередной раз прибег к скрытым военным угрозам в адрес западных стран. На своей официальной странице в социальной сети X он опубликовал сообщение, в котором прокомментировал результаты последних тестовых пусков межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

"Теперь вы стали ближе к нам": Медведев разразился циничными угрозами в адрес Запада из-за ракет "Сармат"

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Российское чиновник решил иронично оценить технические характеристики оружия, в частности его огромную дальность полета и способность обходить современные системы противоракетной обороны. По мнению Медведева, такие возможности ракеты символически сокращают расстояние между Россией и странами Запада.

"Теперь вы все стали нам ближе!" , – написал Медведев, сопровождая свои слова соответствующей фотографией.

                                                                                                                                                                                                                         

”Теперь вы стали ближе к нам”: Медведев разразился циничными угрозами в адрес Запада из-за ракет ”Сармат” - фото 2

Таким образом, бывший президент РФ намекнул так называемым западным "друзьям" Москвы, что отныне они находятся в зоне прямого поражения нового российского оружия, а любые существующие системы ПВО не смогут защитить их территории в случае реального конфликта.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ранее официальные структуры агрессора ввели строгие ограничения для гражданского населения в районе проведения стрельб. "Ракетные испытания начались на военном полигоне "Кура", сообщило местное МЧС. Стрельбы пройдут с 6 по 10 мая, людям закрыли доступ к полигону и прилегающим к нему районам", — говорится в сообщении росСМИ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости