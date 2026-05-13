"Тепер ви стали ближче до нас": Медведєв вибухнув цинічними погрозами на адресу Заходу через ракети "Сармат"

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вкотре вдався до прихованих військових погроз на адресу західних країн. На своїй офіційній сторінці у соціальній мережі X він опублікував допис, у якому прокоментував результати останніх тестових пусків міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат".

Російський посадовець вирішив іронічно оцінити технічні характеристики зброї, зокрема її величезну дальність польоту та здатність обходити сучасні системи протиракетної оборони. На думку Медведєва, такі можливості ракети символічно "скорочують відстань" між Росією та країнами Заходу.

"Тепер ви всі стали нам ближче!", — написав Медведєв, супроводжуючи свої слова відповідною світлиною.

У такий спосіб колишній президент РФ натякнув так званим західним "друзям" Москви, що відтепер вони перебувають у зоні прямого ураження нової російської зброї, а будь-які наявні системи ПРО не зможуть захистити їхні території у разі реального конфлікту.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що раніше офіційні структури агресора запровадили суворі обмеження для цивільного населення в районі проведення стрільб. "Ракетні випробування розпочалися на військовому полігоні "Кура", повідомило місцеве МНС. Стрільби пройдуть з 6 по 10 травня, людям закрили доступ до полігону та прилеглих до нього районів", — йдеться у повідомленні росЗМІ.



