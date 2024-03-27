Теракт в "Крокусе": Москву "очищают" от таджиков

В Москве резко увеличилось количество дел о нарушении правил въезда в Россию иностранцами (статья 18.8 КоАП) после теракта в "Крокусе сети холле".

Из Москвы выгоняют таджиков. Фото из открытых источников

Сообщается, что в московских судах зарегистрировали уже более тысячи соответствующих постановлений. В основном речь идет о выдворении таджиков за пределы РФ.

Отмечается, что российские суды принимают решение без паспортных данных, так что провести точный анализ нарушителей по гражданству невозможно. При этом особое внимание уделяется уроженцам Таджикистана.

Как сообщают российские медиа, после нападения на "Крокус" в городах РФ усилились облавы на мигрантов. В Москве полиция организовала рейды по общежитиям. Также силовики нагрянули на склад Wildberries в подмосковной Электростали, где было задержано по меньшей мере сорок человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярное в начале этого года мнение, что война в Украине зашла в тупик после провала летнего контрнаступления ВСУ, может оказаться слишком оптимистичной, пишет издание The Economist. Издание отмечает, что существует тревожная вероятность того, что новый мощный напор РФ в ближайшие несколько месяцев может пробить оборону ВСУ, благодаря чему российская армия может проникнуть в глубь украинской территории.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет угрозой для демократии в США и большой проблемой для международного права, убежден бывший командующий армией США в Европе, американский генерал Бен Ходжес. Генерал США отметил, что Трамп не проявляет уважения к международному праву и наносит много вреда сплоченности НАТО.